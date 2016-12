Palafrugell no permetrà terrasses noves a les places Nova i Promontori

L'Ajuntament de Palafrugell no autoritzarà la instal·lació de cap nova terrassa en dues de les places emblemàtiques del municipi: a la plaça Nova de Palafrugell i a la plaça Promontori de Llafranc. L'alcalde, Juli Fernández (PSC), ha explicat que la raó és perquè «no hi ha espai material» perquè se n'afegeixin més a les que ja hi ha. La decisió forma part de la política del govern de reordenar l'ocupació de la via pública en aquestes dues places i «trobar l'equilibri» entre el seu ús com a espai públic per als vianants i l'explotació econòmica de les terrasses.

Juli Fernández ha explicat que aquesta moratòria per a la concessió de noves llicències d'ocupació de via pública a les dues places té un termini de duració de dos anys, de manera que si s'hi obre algun establiment de restauració nou, no tindrà dret a instal·lar una terrassa com les que ja hi ha. Sobre què passarà quan hagi transcorregut aquest període, el batlle ha manifestat que aleshores ja es prendran les decisions que es consideri que calen.

L'alcalde ha afegit que actualment l'Ajuntament treballa en la reordenació de la plaça Promontori, que s'emmarca dins dels treballs de reforma que l'administració ha engegat al passeig de Llafranc. El mes de juny Fernández ja va avançar la intenció d'abordar la situació de les terrasses d'aquesta plaça de Llafranc.

Aleshores, al juny, Fernández també va anunciar l'acord de l'Ajuntament i els sis establiments que tenen terrassa a la plaça Nova perquè la reduïssin entre un 10 i un 15% de la superfície que tenen assignada. El batlle va explicar que la mesura s'havia pres per fer compatible l'ús de la plaça com a via pública amb el de les activitats econòmiques ja que l'extensió de taules i cadires s'havia disparat i dificultava el pas de vianants –es va establir uns dies concrets en què les terrasses podien recuperar el percentatge reduït.

A falta de tenir una avaluació en profunditat, el batlle ha concretat que aquest estiu l'Ajuntament ha rebut menys queixes que en anys anteriors per la superfície que ocupaven les terrasses dels bars de la plaça Nova.

El conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i els sis locals que estableix la reducció de la superfície de les terrasses té una vigència de dos anys, si bé és prorrogable any a any fins a un màxim de quatre anys.