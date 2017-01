Ensurt Crema una moto a prop de Sant Pol

Les alarmes van saltar ahir de nou, quan cap a dos quarts de quatre de la tarda es va cremar una moto a la via que comunica la platja de Sant Pol i el port ganxó. Segons van informar els Bombers, però, aquest foc no va tenir cap relació amb la crema de cotxes dels últims dies, sinó que s´hauria produït per accident. Segons sembla, mentre el vehicle circulava se li va encendre el motor i el foc va ser apagat amb un extintor per una patrulla de la policia local.