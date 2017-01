La Bisbal no ha pogut fer inversions el 2016 per les factures pendents de Sorea

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà no va realitzar cap de les inversions pressupostades per l'any 2016. El motiu, ha explicat l'alcalde Lluís Sais (ERC), són dues factures que l'Ajuntament tenia pendents de pagar a la companyia que realitza la gestió del subministrament d'aigua al municipi, Sorea.

L'import de les dues factures era de 2.422.131,24 euros i corresponen a les certificacions 1 i 2 de les obres del Puig de Sant Ramon. Com ja va explicar el batlle la primavera de l'any passat, la Direcció General de Política Financera de la Generalitat va establir que aquells ajuntaments que tenen factures pendents de pagar per un import superior al romanent de tresoreria no poden recórrer ni al romanent ni al préstec per realitzar inversions. Una situació que va condicionar tot el capítol d'inversions ja que dels 2.671.321,73 euros de pressupost que tenia, l'Ajuntament en finançava 1.698.693,01 euros amb endeutament –la resta d'aportació municipal eren 1.500 euros de recursos propis i 280.000 de venda de patrimoni, que no es va dur a terme–. La resta dels diners provenien de subvencions.

D'aquesta manera, l'Ajuntament no va poder tirar endavant l'any passat projectes com una inversió de 500.000 euros al Terracotta Museu, una de 96.000 euros en instal·lacions esportives o una altra de 150.000 euros per adaptar l'antic escorxador com a biblioteca provisional.

El regidor de Cultura, Carles Puig (CUP), ha comentat que confien que la situació que els impedeix fer inversions es resolgui el més aviat possible de manera que a principis del proper curs escolar aquest equipament ja pugui obrir les portes, cosa que suposaria una millora per al municipi ja que l'adequació de l'antic escorxador ofereix un espai que dobla la superfície del local que actualment acull la biblioteca municipal. La posada en marxa del nou equipament comportaria la contractació d'una nova persona per al servei bibliotecari. Sais ha afegit que amb aquests 150.000 euros l'adaptació estaria enllestida.

El batlle ha concretat que la inversió pressupostada per l'any passat es passarà al pressupost d'aquest 2017, on hi haurà també alguna altra incorporació. Sais ha explicat que estan treballant en el pressupost d'enguany i, al febrer, preveu tenir la liquidació del 2016. Aquest és un element important per saber si l'Ajuntament podrà recórrer al préstec per finançar inversions.

Passos per reduir el deute

El govern ja va fer durant l'any passat passos perquè el deute amb Sorea es reduís. Per decret d'Alcaldia, l'import de les factures impagades es va reduir a 1.760.541,35 euros perquè va acordar amb Sorea retirar 661.589,89 euros que la companyia havia d'aportar a fons perdut. A més, l'Ajuntament ha reconegut el deute de la primera certificació –que puja sobre el milió d'euros– cosa que provoca que el seu import ja no es comptabilitzi com a factura pendent, ha exposat el batlle.

D'aquesta manera, queda la segona factura com a pendent, amb un import d'uns 700.000 euros. Ara, el govern està pendent de la liquidació del 2016 per veure si el romanent de tresoreria que li queda és superior als 700.000 euros de la factura pendent. Si és així, aquest any sí que l'Ajuntament podrà recórrer al romanent i al préstec per finançar inversions.