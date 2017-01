Platja d'Aro farà una proposta de conveni a Sant Feliu per actuar al carrer Gavines

L´Ajuntament de Castell-Platja d´Aro entregarà properament al de Sant Feliu de Guíxols una proposta de conveni per poder intervenir urbanísticament en el carrer de les Gavines, a Sant Pol. La voluntat dels responsables platjarencs és no demorar més la situació que hi viuen els veïns del seu municipi, que quan posen el peu al carrer és terme de Sant Feliu de Guíxols, i que tenen certes mancances ja que no hi ha voreres i s´han de fer o renvovar el clavegueram i l´enllumenat, entre altres serveis.

En bona part del carrer de les Gavines, les façanes dels edificis de Platja d´Aro segueixen la línia del límit amb el municipi ganxó. És a dir, uns veïns que paguen l´IBI a Platja d´Aro no en reben cap benefici davant dels seus habitatges ja que quan surten al carrer ja és terme de Sant Feliu de Guíxols. I tenen deficiències en els serveis de la via pública.

Solé ha explicat que el conveni que entregaran a l´Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols autoritza el consistori platjarenc a desenvolupar les obres necessàries dins del municipi ganxó, aprovar el projecte d´aquests treballs i compromet l´Ajuntament de Platja d´Aro a finançar les obres amb contribucions especials sobre les propietats platjarenques.

El regidor d´Urbanisme de Platja d´Aro ha explicat que el seu ajuntament farà aquesta proposta per desencallar aquest tema i cloure un expedient que fa cinc anys que està obert. Josep Maria Solé ha afegit que el possible acord per aquest conveni entre els dos ajuntaments és un assumpte independent de la resolució que pugui dictar el Departament de Governació de la Generalitat sobre la pugna que hi ha entre els dos municipis pels termes en aquest ­carrer.

L´Ajuntament de Platja d´Aro reclama que imperi el sentit pràctic a l´hora de revisar l´atermenament entre els dos municipis en aquest carrer. Així, la seva petició és que la línia retrocedeixi tres o quatre metres respecte de les façanes que pertanyen a Platja d´Aro, de manera que el municipi guanyi l´espai suficient per actuar-hi i dotar els seus ciutadans dels serveis que reclamen, alhora que quedaria clar qui n´és el responsable. Sant Feliu, però, no vol cedir terreny i defensa que es conservin els límits actuals. Solé defensa que «els temes administratius han de ser útils a les persones», cosa que entén que no passa en aquesta situació del carrer de les Gavines.

Paral·lelament, l´Ajuntament de Platja d´Aro preveu començar properament obres en la rotonda de Sant Pol –en terme de Platja d´Aro– per solucionar, provisionalment, els problemes d´inundacions que pateixen els baixos del carrer de les Gavines quan plou. L´actuació es fa a l´espera de les obres que haurien de ser definitives i que estan pendents de l´acord entre ajuntaments.