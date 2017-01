Palamós inicia les obres del campanar de l´església de Santa Maria

n L'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana les obres d'arranjament del campanar de l'església de Santa Maria, propietat del municipi i ubicada en el barri vell de la vila. El projecte preveu la millora de l'arrebossat exterior de les zones en mal estat i la reparació d'esquerdes d'aquest emblemàtic campanar, la impermeabilització dels paviments i les terrasses, així com la consolidació de les baranes de les escales interiors d'accés i la substitució dels actuals suports de les campanes. Les obres també inclouen el pintat dels trams de façana arranjats.

Els treballs tenen un termini d'execució de dos mesos, període en el qual la façana de la torre del campanar, des de la plaça de l'Església i el carrer d'Ave Maria, restarà embolcallada per la bastida des d'on els operaris realitzaran les tasques d'arranjament. El projecte és a càrrec d'una empresa especialitzada i el seu cost és d'uns 30.000 euros, ha informat l'Ajuntament, que també té previst eliminar el graó d'entrada a l'església que dificulta l'accés de persones amb mobilitat reduïda.

Coincidint amb aquesta milloram, l'Ajuntament de Palamós també reforçarà la il·luminació exterior del campanar amb la instal·lació de nous focus que s'ubicaran a la plaça de l'Església i dirigiran la llum al campanar.

El nou sistema estarà format per quatre focus tipus led que il·luminaran les façanes sud i oest del campanar. El projecte també inclou la ubicació de dos nous fanals per il·luminar la plaça de l'Església així com la renovació del quadre de control existent que permet engegar i apagar de manera automatitzada tots els focus que il·luminen el campanar.

L'església de Santa Maria data dels segles XV-XVI, i en el seu procés constructiu incorpora l'antiga torre del Consell del segle XIV, que s'adequa com a nou campanar durant la primera meitat del segle XVI. Aquest element pateix diversos arranjaments al llarg dels temps, un d'ells arran de l'atac de dues naus angleses el 1742, que provoca danys en diferents sectors de l'edifici parroquial.

L'aspecte i acabat actual del campanar es deu als requeriments que comporta la ubicació d'un nou rellotge l'any 1930. L'obra d'aixecament del campanar es va realitzar l'any 1931, amb un pressupost de l'època per un import d'11.428,60 pessetes. El nou acabat de la torre alçà un cos amb arcades i un coronament apiramidat d'estil neogòtic, estiloide, i amb florida decoració, donant un nou perfil, més estilitzat, al campanar i atorgant la fesomia urbana i paisatgística característica de la vila.