La Bisbal vol construir un pou nou perquè és la «manera més segura» d'assegurar l'abastiment d'aigua

Els alcaldes de La Bisbal i Forallac (Baix Empordà) consideren que construir un nou pou "és la millor manera per acabar amb el problema de l'aigua als dos municipis". Lluís Sais i Josep Sala ja han traslladat aquest projecte a l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) que es reunirà amb els dos batlles en les properes setmanes per parlar del tema. Sais destaca que un cop resolt el problema de contaminació amb els dos filtres que es van instal·lar l'estiu passat cal abordar un possible problema d'abastiment en cas de llarga sequera. L'alcalde bisbalenc recorda que ha plogut poc i diu que no vol "arribar a l'estiu amb un nivell tant baix com el de l'any passat". Malgrat que inicialment s'havia estudiat la possibilitat de reformar l'actual instal·lació de Fontanilles (Baix Empordà), Sais diu que el nou pou asseguraria l'abastiment i recorda que el termini d'execució és "relativament curt".

Front comú dels alcaldes de La Bisbal i Forallac per acabar amb els problemes de l'aigua del passat estiu en els dos municipis. Després de l'episodi de contaminació que va obligar a prohibir el consum als ciutadans de La Bisbal en ple mes d'agost, l'alcalde de la capital del Baix Empordà, Lluís Sais, veu en la construcció d'un nou pou la millor opció per poder assegurar l'abastiment d'aigua en cas de sequera, i la forma més adient per resoldre el problema de contaminació.

Sais explica que ja han parlat amb l'ACA i que "de moment hi ha bona sintonia". L'alcalde de La Bisbal recorda que aquest any "no ha plogut gaire" i es podria repetir una situació com la de l'any passat on el nivell era molt baix. "Un nou pou ens asseguraria poder abastir d'aigua al municipi", ha remarcat. Sais ha afegit que a La Bisbal "ningú els perdonaria" tornar a viure una situació com la del passat mes d'agost.

Inicialment s'havia estudiat la possibilitat d'augmentar el cabal d'aigua a l'actual pou de Fontanilles i, d'aquesta manera, aconseguir que els productes que fitosanitaris de l'aigua es dissolguin amb més facilitat. D'aquesta manera es resoldria el problema de contaminació, però aquesta opció s'ha descartat perquè, segons Sais, els estudis dels tècnics no garanteixen que, augmentant el cabal, es resolgui el problema a curt o mig termini. "Si la possibilitat més fàcil i més simple és construir un nou pou, no serem nosaltres els que ens hi oposarem", ha afegit.

Preguntat sobre qui es faria càrrec de les despeses de l'obra, Sais ha deixat clar que "s'hauria de discutir" però recorda que l'Ajuntament de La Bisbal va desembutxacar 800.000 euros per la construcció de l'Estació de Tractament d'Aigües Potables (ETAP) de Fontanilles. "Se'ns va assegurar que allò seria la solució definitiva i no ho ha estat. Per tant és un element que ha d'estar sobre la taula a l'hora de valorar qui paga aquest nou pou", ha reblat Sais.



No saben qui és el culpable

En relació a l'episodi de contaminació que va obligar a l'ajuntament bisbalenc a prohibir l'aigua de boca durant unes setmanes a l'agost, Sais s'ha queixat que "encara no sabem qui n'ha estat el responsable". L'alcalde s'ha mostrat "preocupat" perquè sis mesos més tard el Departament d'Agricultura encara no té clar d'on provenia la contaminació.

L'Agència de Salut Pública va comunicar que els resultats de les darreres analítiques fetes a principis d'agost, evidenciaven que s'havien detectat a l'aigua dos elements fitosanitaris (concretament, Terbutilazina i Diuron) amb uns nivells elevats i que va obligar a l'ajuntament a actuar.

Amb tot, els dos filtres seguiran funcionant previsiblement fins a finals de 2017, encara que es comenci la construcció d'un nou pou per abastir La Bisbal i Forallac.



90.000 euros de despesa

Arran de la contaminació el municipi va decidir llogar dos filtres que depuraven l'aigua per fer-la de nou apta pel consum. Tot i que la despesa es preveia que l'assumís en part l'ACA, fins el moment ha estat el consistori empordanès qui ha pagat tot l'import tant del lloguer dels filtres, com del camió cisterna que va abastir d'aigua la ciutat com altres despeses derivades de la contaminació i que, de moment, arriben als 90.000 euros.

Malgrat tot, Sais explica que espera poder-se acollir a una línia de subvencions que l'ACA posarà a disposició d'ajuntaments afectats. L'alcalde preveu que cobreixi la meitat de l'import. "Fins el 31 de gener està obert el termini per demanar subvenció, i després es resoldrà, però tenim coll avall que ens la donaran", explica Sais.