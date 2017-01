Un home s´intoxica lleument per fum en un incendi en un pis a Torroella

Un home va resultar intoxicat de caràcter lleu en un incendi que es va produir ahir a Torroella de Montgrí. El foc va declarar-se pels volts de dos quarts de sis del matí en un tercer pis del número 2 del carrer Ramon Boy del municipi torroellenc. Per causes que es desconeixen, va cremar un sofà del pis. I l'inquilí del domicili va quedar afectat de caràcter lleu com a conseqüència del fort fum que es va produir.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que en una hora van tenir apagat l'incendi. El ferit per intoxicació de fum va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'hospital de Palamós.