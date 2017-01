L´Ajuntament de Begur impulsa la creació d´horts comunitaris

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begur ha decidit impulsar la creació d'horts comunitaris al municipi, prop del nucli urbà. L'objectiu de la nova acció del consistori no és altre que potenciar els valors ambientals i, al mateix temps, socials, ja que estaran oberts a tots els ciutadans de tota condició. «En aquests moments estem mirant finques per a la seva ubicació definitiva», ha manifestat l'alcalde i responsable de l'àrea de Medi Ambient, Joan Loureiro.

La creació dels horts col·laboratius municipals és una de les fites que s'ha marcat l'àrea de Medi Ambient per aquest mandat. A part de recuperar solars abandonats i erms, també es vol incentivar la relació de la societat civil, potenciant la interrelació generacional i social entre tots aquells que hi estiguin interessats. La previsió, ha informat l'Ajuntament, és aconseguir una finca, adequar-la i, seguidament, subdividir-la en petites parcel·les per ser treballades per una persona.



Arrendemanet de l'hort

Aquest usuari tindrà l'arrendament de l'hort durant un temps determinat i serà exclusivament per al seu conreu agrícola. A més, els productes sorgits seran per a autoconsum, no pas per vendre. Per facilitar la gestió dels horts, hi ha prevista la creació d'un reglament per definir el seu ús i el seu funcionament. Actualment, hi ha una seixantena de municipis catalans que han tirat endavant horts comunitaris, entre els quals n'hi ha de municipis veïns com Castell-Platja d'Aro, Palamós i Palafrugell, han informat fonts municipals.