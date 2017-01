CiU de Palafrugell s´oposa a renunciar a l´any d´alcaldia que va pactar amb el PSC

L'executiva local i el grup municipal de CiU a Palafrugell (ara Partit Demòcrata Europeu Català) han alertat al PSC i a l'alcalde Juli Fernández que el manteniment del pacte de govern entre les dues formacions «passa, indefectiblement, pel respecte escrupolós de les parts als termes de l'esmentat acord i que, en aquest sentit, no acceptarem cap canvi o alteració de l'acord que suposi renunciar a l'any d'alcaldia ni que es qüestioni la persona del Sr. Albert Gómez com a futur alcalde, i encara menys si aquest canvi ve imposat per pressions externes (en referència al fet que Unió, partit pel qual es va presentar Gómez a les municipals del 2015, i que va abandonar uns mesos després, ha comunicat a Fernández que renuncia, com a partit, a obtenir l'alcaldia el darrer any de mandat, com estableix l'acord de govern)».

Després de la reunió aquesta setmana entre Fernández i el cap d'Unió Xavier Dilmé, el batlle socialista va exposar que l'executiva local i el grup municipal havien de valorar, quan toqués, si la sortida de Gómez d'Unió era un canvi en les condicions del pacte (l'ex d'Unió hauria d'assumir l'alcaldia el juny de 2018).

Aleshores, Gómez, primer tinent d'alcalde i militant del PDeCAT, ja va reclamar a Fernández que el PSC havia de decidir-se ara, si no, es trencaria el pacte. Ara, la formació que representa Albert Gómez s'ha manifestat en els mateixos termes: «Esperem, per part del Sr. Fernández, un posicionament clar i inequívoc, de manera que no hi pugui haver lloc per a més dubtes ni especulacions (sobre el compliment de l'acord pel que fa a l'alcaldia)».

El PDeCAT de Palafrugell afirma que el seu candidat té el suport de la direcció i dels afiliats i que «volem reiterar la nostra voluntat ferma de mantenir el pacte de govern subscrit amb el PSC i que ha fet possible, fins a dia d'avui, el desenvolupament d'un model de poble basat, sobretot, en les polítiques socials i la promoció econòmica».