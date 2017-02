Sant Feliu lloa la unitat de les colles de Carnaval enfront de Platja d´Aro

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va fer un comunicat ahir al seu web municipal en què lloa l'actitud de les colles locals de Carnaval per fer front a la limitació de les inscripcions en bloc que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro volia aplicar per la rua de dissabte: «El consistori guixolenc agraeix i valora molt positivament la fermesa demostrada per la unió de totes les colles de Sant Feliu de Guíxols a l'hora de defensar, juntes, la totalitat del col·lectiu, i la seva tasca per preparar un gran Carnaval».

De fet, l'Ajuntament ganxó va participar en la pressió cap al consistori platjarenc perquè retirés la restricció de les inscripcions directes a les colles de Sant Feliu i en les bases del seu Carnaval, publicades dimecres, reservava sis places a la rua ganxona per a les colles de Platja d'Aro, i dues per a les de Santa Cristina d'Aro. En aquest sentit, el comunicat d'ahir de l'Ajuntament ganxó corregia que «des de Sant Feliu s'admetrà també la inscripció en bloc de totes les colles de Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro».

La crisi carnavalesca entre Platja d'Aro i Sant Feliu va arrencar arran de la voluntat del consistori platjarenc que les inscripcions en bloc de les colles ganxones i de Santa Cristina es limités a 13, de manera que la resta haguessin de fer-la individualment, com fan les colles d'altres municipis. La decisió posava fi a l'acord verbal dels tres municipis perquè totes les colles tinguessin lloc garantit a les tres rues –la mesura no afectava Santa Cristina perquè té sis colles en total–. Platja d'Aro argumentava que la mesura permetria diferenciar els carnavals amb l'accés de noves colles.



Boicotejar la rua

Les de Sant Feliu, però, es van sentir agreujades perquè n'hi havia deu que no tenien garantida la participació, de manera que l'associació de colles va decidir boicotejar la rua platjarenca: o les acceptaven a totes, o no n'hi anava cap. A més, l'Ajuntament ganxó ja va avançar que també aplicaria restriccions a la seva rua per a les colles de Platja d'Aro i Santa Cristina.

Platja d'Aro, però, es va fer enrere en la seva decisió per evitar polèmiques amb els veïns, cosa que l'Ajuntament de Sant Feliu va prendre amb «satisfacció» perquè «aquesta festivitat ha de mantenir-se com una ocasió de trobada i col·laboració mútua entre els municipis veïns, continuant l'esperit de germanor que hi ha hagut des del principi, amb un acord definitiu», alhora que l'Ajuntament ganxó feia com el de Platja d'Aro i també aixecava la seva restricció a les inscripcions en bloc.