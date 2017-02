Dos menors, ferits lleus en un xoc de dos cotxes a la Tallada d´Empordà

Dos menors van resultar ferits de caràcter lleu ahir el matí després de patir un accident de trànsit. Anaven en un dels dos dels vehicles que van xocar a la carretera C-31 al seu pas per la Tallada d'Empordà. El sinistre viari va produir-se quan passaven pocs minuts per les vuit del matí a l'altura del quilòmetre 3,5 d'aquesta via que uneix el Baix amb l'Alt Empordà. A dins d'un dels cotxes hi anaven dos nens, que van resultar ferits lleus. Seguidament, una ambulància del SEM els va traslladar fins a l'hospital de Figueres, segons els Bombers, que junt amb els Mossos van treballar en el fet.