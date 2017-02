Creen al Baix Empordà una unitat per detectar de manera precoç casos d´autisme en infants

La Generalitat ha creat a la comarca del Baix Empordà una unitat específica per detectar de manera precoç trastorns de l'espectre autista (TEA) en infants. És la segona unitat funcional que hi ha a les comarques gironines. La del Gironès va entrar en servei l'any 2013, primer com a prova pilot. Des d'aleshores, els professional han atès 83 nens, la majoria d'entre 2 i 7 anys. En sis de cada deu, han confirmat el diagnòstic en menys de 60 dies. El TEA inclou l'autisme, el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, l'autisme atípic, el trastorn desintegratiu infantil o síndrome de Heller, el síndrome d'Asperger i el síndrome de Rett. El gerent del CatSalut a les comarques gironines, Miquel Carreras, ha ressaltat que la detecció precoç és essencial per elaborar un pla integral d'atenció des dels àmbits de la salut, l'educació i el benestar social.

El trastorn de l'espectre autista (TEA) es caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal o deficient de la interacció i de la comunicació social, així com per la presència d'un repertori extremament restringit d'activitats i interessos. Aquestes manifestacions poden variar molt en funció del grau de desenvolupament i de l'edat de la criatura, però sempre estan presents en el diagnòstic d'autisme.

Carreras ha explicat que un dels problemes d'aquest tipus de trastorn és que són difícil de diagnosticar, sobretot en els infants. Per això, han creat al Baix Empordà una unitat funcional específica per millorar la detecció precoç. Tenir un diagnòstic aviat, detalla el gerent, és mot important per poder posar tots els serveis disponibles sobre la taula i elaborar un pla integral d'atenció.

Aquest pla integral aborda el tractament des de diferents àmbits, des de l'educatiu per a atendre les especificitats de l'infant, des de la salut per determinar quines necessitats pots tenir i, també, des del benestar social. La directora dels serveis territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, Marta Casacuberta, ha detallat que, a més, des del seu Departament poden fixar, més endavant, estratègies per a la inserció laboral d'aquests infants.

Amb la detecció precoç, els professionals fan la valoració de l'infant amb un alt risc de patir TEA i inicien les intervencions més adequades per al tractament de les seves dificultats.

Amb l'objectiu de detectar quan abans millor els casos de TEA i davant la necessitat que hi hagués un consens entre professionals dels diferents serveis (sanitaris, socials i educatius), al gener de 2013 van posar en marxa la Unitat Funcional de TEA al Gironès. Aquesta unitat va néixer en el marc del Pla d'atenció integral de les persones amb trastorn de l'espectre autista, impulsat pel Govern l'any 2013. El pla preveia crear unitats arreu del territori a mode de prova pilot, una de les quals va ser la del Gironès.

En aquestes unitats funcionals coordinen esforços per facilitar la cohesió i complementarietat entre els diversos serveis de què disposa la Generalitat per donar resposta a les necessitats educatives, terapèutiques i socials d'aquests nens.



Estendre la xarxa

Des que es va posar en marxa la Unitat Funcional del Gironès, han atès 83 casos nous d'autisme, la majoria d´entre 2 i 7 anys. La prova pilot a nivell de Catalunya va permetre que el 57% dels casos valorats obtinguessin el primer diagnòstic de certesa en menys de 60 dies de la primera visita.

Ara, han fet un pas més i han creat la segona unitat al Baix Empordà. Carreras admet que encara queden comarques per cobrir però assenyala que s'han d'anar fent les unitats de manera "sòlida".

Normalment la primera sospita arriba de l'entorn escolar o familiar, dels professionals del centre d'atenció primària o dels serveis socials. A partir d'aquesta primera alarma, des dels Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) i dels Centres de Salut Mental Infantil I Juvenil (CSMIJ) es fa el diagnòstic amb el suport del neuropediatre i de l'equip assistencial psicopedagògic. En cas que es confirmi la sospita, intervé la Unitat Funcional que coordina una avaluació de les necessitats de l'infant d'una manera integral i elabora el Pla d'Atenció Integral que inclou les actuacions en l'àmbit sanitari, educatiu, social, laboral i residencial.

El TEA inclou l'autisme, el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, l'autisme atípic, el trastorn desintegratiu infantil o síndrome de Heller, el síndrome d'Asperger i el síndrome de Rett. Actualment, les xifres internacionals de persones que podrien estar afectades per un d'aquests trastorns oscil·len entre 60 i més de 100 per cada 10.000 habitants en el TEA i entre 20 i 40 per 10.000 habitants en l'autisme.

El TEA pot estar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i d'aprenentatge. Oscil·la entre problemes molt subtils de comprensió o de limitació de la funció social i discapacitats molt greus. En alguns dels casos es fa un diagnòstic associat de discapacitat intel·lectual, que pot ser des de moderada fins a profunda. A vegades les persones afectades poden tenir habilitats especials. També poden mostrar alteracions del comportament, alteracions emocionals, irregularitats de la ingesta alimentària, alteracions del son i conductes autolesives.