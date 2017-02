Nova pena de presó a l´històric Miguelín per robar cotxes

L'històric lladre Miguel Rodríguez Nogales, conegut com «Miguelín», va acceptar ahir una nova condemna de 8 anys i un dia de presó i complir 31 dies de treballs en benefici de la comunitat per haver robat un cotxe a Palafrugell i perpetrar un atracament a Palamós el juliol de 2016. Miguelín ocupa titulars des dels anys 80 pel seu llarg historial de condemnes i les contínues entrades i sortides de presó. Fins i tot, una fugida de l'antic penal de Figueres que va protagonitzar el 2013 en despenjar-se amb uns llençols des de l'infermeria al carrer per anar a prendre una cervesa fresca a la Rambla, on el va trobar la policia.

Aquest lladre multireincident, que s'enfrontava a una pena d'11 anys de presó i pagar 1.440 euros pels dos robatoris comesos el 2016, va estar a punt de perdre ahir la possibilitat del pacte, i la rebaixa de la condemna, perqué inicialment va dir que «estava amb el mono» quan ho va cometre i no ho recordava. No obstant això, va acabar admetent els fets i la secció tercera de l'Audiència Provincial de Girona el va poder condemnar de viva veu a la pena pactada entre la fiscalia i la defensa –Manuela Gamito.

El primer robatori va tenir lloc entre el 13 i el 14 de juliol del 2016 a Palafrugell. El lladre va anar fins a un taller de cotxes situat al carrer Anselm Clavé,va escalar la paret i va rebentar una finestra per entrar dins l'edifici. Els desperfectes que va ocasionar estan valorats en 4.876 euros perqué va acabar encastant un tot terreny contra la paret de les oficines, d'on se'n va endur 70 euros.

D'allà va tornar a pujar a un altre cotxe que hi havia al taller i va fugir per, l'endèma, atracar una treballadora d'un aparcament de Palamós. Miguelín anava amb el vehicle robat i va treure a l'empleada un tornavís llarg que va utilitzar per amenaçar-la i aconseguir els 100 euros que hi havia a la caixa.

Miguelín va acabar condemnat per un delicte de robatori amb força i un altre de robatori amb intimidació amb una agreujant de multireincidència i una atenuant de drogoaddicció. El delicte de furt i ús de vehicle li suposaran 31 dies de treballs comunitaris.