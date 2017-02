Palamós vol reduir a 25 hectàrees el polígon industrial de la Pietat

L'Ajuntament de Palamós treballa en una reducció important del sector industrial projectat al sector de la Pietat després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya n'anul·lés el planejament urbanístic que hi havia. El regidor d'Urbanisme, Jordi Pallí, ha concretat que la superfície que ocuparà el futur polígon industrial patirà una disminució notable respecte de la que es preveia en el POUM: el sòl industrial a desenvolupar passarà d'unes 45 hectàrees a 25. El regidor defensa la necessitat que Palamós té de disposar de sòl industrial nou. No ho veuen amb entusiasme els grups municipals de la CUP i de Junts per Palamós i Sant Joan, ambdós a l'oposició, que consideren que l'afectació que tindrà el desenvolupament del polígon tant ambientalment com paisatgísticament no paga la pena, de manera que s'hi oposen. Ahir, el regidor de la CUP Joan Bohigas va anunciar que la formació promourà una campanya per aturar-lo ja que defensa que als muncipis de l'entorn –Palafrugell, Vall-llobrega i Calonge– hi ha suficient sòl industrial pendent de ser edificat perquè aculli les necessitats dels industrials palamosins.

Precisament, en el ple d'aquest dimarts, tots els grups van aprovar una moció de la CUP perquè l'Ajuntament informi la ciutadania sobre l'estudi realitzat per l'àrea d'Urbanisme municipal sobre les possibilitats d'ocupació que tenen els polígons industrials de l'entorn –un estudi que havia de fonamentar l'argumentació de la CUP en contra del desenvolupament del polígon de la Pietat. Pallí ha manifestat que «no hi ha cap voluntar d'amagar informació» i que aquest informe serà públic.

En tot cas, l'equip de govern (ERC i CDC) està convençut que el polígon s'ha de desplegar a la Pietat, visió que compta amb els altres grups municipals. Pallí ha afirmat que el de la Pietat «és l'únic espai disponible a Palamós per destinar-lo a sòl industrial».

Pallí ha argumentat la reducció de la superfície en què treballa l'Ajuntament per adaptar-la a «les necessitats reals que té Palamós». També ha exposat que retallar a la meitat l'extensió permetrà, igualment, reduir-ne l'impacte en l'espai –en aquest sentit ha concretat que el sòl industrial nou es concentrarà a l'entorn de la Hutchinson, de manera que no serà tan expansiu en el territori–; i els promotors hauran d'afrontar menys cessions de carrers i zones verdes, cosa que ha d'afavorir-ne la seva viabilitat econòmica i, per tant, que els promotors l'executin. Quant a l'argument d'oposició de la CUP, Jordi Pallí ha manifestat que el sòl industrial lliure en altres municipis no és suficient per cobrir la demanda palamosina i que «tampoc és lògic que Palamós renunciï a les indústries que té i al potencial de llocs de treball que tenen».

El regidor d'Urbanisme ha afegit que «estem pendents de presentar el dibuix de la delimitació» del polígon, un canvi respecte del planejament anul·lat pel TSJC que s'ha de tramitar a través d'una modificació puntual del Pla General.