Oblida les receptes en un robatori a Calonge i el detenen

Hi ha lladres maldestres i aquest podria ser-ne un exemple. I és que els Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols el van detenir perquè es va deixar les receptes del metge en un robatori a Calonge l'any passat. Gràcies a això el van poder identificar, van emetre una ordre de recerca i captura i divendres el van poder detenir, curiosament en el carrer on havia comès els robatoris.

Els agents li van poder imputar onze fets. El jutge l'ha enviat a presó. El detingut és un home de 57 anys, de nacionalitat algeriana i veí de Barcelona. Es tracta d'un lladre multireincident a qui els Mossos de la zona ja coneixien perquè havia protagonitzat algun altre episodi curiós.

Tot arrenca quan, a finals de l'any 2016, els Mossos van detectar un augment de robatoris amb força a interior de domicilis situats a la urbanització Treumal, de Calonge. En un sol carrer s'hi van cometre onze robatoris.

Tots els robatoris tenien un mateix modus operandi: el lladre buscava una finestra o balconada que no donés a la via principal, extreia les fulles de fusta o metàl·liques i, un cop desmuntades, treia el vidre fent ús d'un tornavís

Lladre «okupa»

Els domicilis violentats eren apartaments de segona residència i, per tant, els propietaris no detectaven el robatori fins que tornaven o eren avisats per un veí. Fins i tot, en alguna ocasió, el lladre havia decidit ocupar-lo vist que no hi anava ningú. Els agents van comprovar que el lladre, en un dels robatoris, es va deixar objectes personals i receptes mèdiques. Després d'identificar-lo, es va emetre una ordre policial.

I a quarts de cinc del 10 de febrer, una patrulla va localitzar-lo en el mateix carrer on havien succeït tots els robatoris.

El lladre, en detectar la presència policial, va intentar fugir corrents. Després d'una breu persecució a peu, els agents van aconseguir detenir-lo. Li van intervenir una motxilla amb utensilis per cometre fets delictius. El detingut, amb múltiples antecedents, va passar el 13 de febrer a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

Enxampat des de Bèlgica

Un d'aquests antecedents fa referència a un cas ben curiós. I és que aquest delinqüent va ser enxampat in fraganti ara fa un any a Platja d'Aro quan robava en un apartament. El curiós del cas és que la víctima no se'l va pas trobar a dins de casa sinó que l'home, un ciutadà belga, va descobrir amb càmeres de seguretat des de Bèlgica que li havia entrat a casa. Això va activar la Policia Local i els Mossos i el van poder arrestar.