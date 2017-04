L´Ajuntament de Calonge amortitza 1,7 milions de deute anticipadament

L'Ajuntament de Calonge ha amortitzat anticipadament 1.783.000 euros de deute amb el tancament del pressupost del 2016, de manera que la situació financera d'aquesta institució es situa amb uns nivells de deute per sota dels previstos.

Així, el tancament de l'exercici de l'any passat ha situat el percentatge d'endeutament en un 38%, per sota del que inicialment estava previst. Aquesta dada permet reformular els càlculs per aquest any 2017 i preveure que aquest exercici es tancarà amb un endeutament que marca un mínim històric del 23,15%, significativament per sota del 26,50% previst a començament d'any.