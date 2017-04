Palafrugell acaba les obres de l´avinguda de García Lorca

L'Ajuntament de Palafrugell ha finalitzat les obres de millora urbana de l'Avinguda de García Lorca amb la pavimentació i el repintat de la calçada. Aquest intervenció també ha servit per renovar completament la xarxa d'aigua potable existent. Les obres de l'avinguda de García Lorca han afectat un total de 2.274 metres quadrats de superfície i el pressupost ha estat de 105.701,57 euros.

La xarxa general d'aigua potable de fibrociment de 200 mm. que transcorre per la calçada s'ha substituït per una nova canonada de fosa dúctil de la mateixa mida. A més a més, amb la intervenció, s'ha sanejat el nus de vàlvules i les connexions que hi ha a la cruïlla dels semàfors.

La solució adoptada respon a la necessitat d'evitar la pèrdua d'aigua i els costos de reparació i manteniment que suposa tenir un tram de la xarxa d'aigua potable tan antiga, garantir el cabal i pressions als punts de consum, han explicat des de l'Ajuntament palafrugellenc.

L'última fase de les obres, l'única que ha afectat a la circulació en aquest tram, ha estat la renovació d'un paviment deteriorat i el repintat de la senyalització viària horitzontal, han precisat les fonts municipals.