La producció russa «Pedralta», rodada a Sant Feliu, arriba a la gran pantalla

Cinema independent produït i dirigit per russos, amb actors catalans i amb la roca basculant de Pedralta com a escenari, i que dona nom al film. El thriller místic Pedralta que es va rodar l'any passat a Sant Feliu de Guíxols, i que s'inspira en una novel·la del segle XVII on es narra la baixada als inferns d'un pagès de Tordera, ha arribat a la gran pantalla.

Una cinquantena de persones, entre actors i extres, van assistir ahir a la preestrena als cinemes Oscar de Platja d'Aro. Els artífexs de la pel·lícula asseguraven que el passi és «un homenatge» a tots els qui han fet possible el film, un autèntic mestissatge del cinema rus amb el català.

A partir d'ara, l'objectiu és que el thriller –gravat en català– entri a la cartellera i, per això, els seus productors el portaran a festivals de cinema i contactaran amb distribuïdores de l'Estat, Europa i de l'Amèrica Llatina.

L'Elizabeth, una noia jove, troba a casa una foto antiga de la seva germana just després que tota la família hagi mort en un accident. La peculiaritat és que allà la germana sembla que sigui més gran que el dia en què va morir. Per esbrinar l'origen d'aquesta troballa, l'Elizabeth viatja a Catalunya, a un poble tranquil a prop de Girona, on viu un especialista que la pot ajudar, en Pere Porter.

A partir d'aquí, la vida poc excepcional de l'Elizabeth fa un gir de 180 graus. La protagonista es trasllada a una realitat paral·lela i s'enfronta a dures proves per intentar trobar una sortida que la retorni al món real. Descobreix la complexitat de les relacions humanes, de la fidelitat i de l'amor i acaba enfrontant-se amb la mateixa mort.

Aquest és, a grans trets, l'argument de Pedralta. Una pel·lícula independent, amb poc més d'un milio d'euros de pressupost, que és un autèntic mestissatge entre el cinema rus i el català. Qui la signa és Alexandr Manzurov, un rus que fa uns tres anys va arribar amb la seva família a la Costa Brava, i que de no saber ni un borrall de català ha acabat dirigint gairebé dues hores de pel·lícula rodada íntegrament amb aquesta llengua.

«Havia de ser en català, perquè la història en què s'inspira Pedralta neix d'una llegenda d'aquí, i no tindria sentit fer-la en un altre idioma», va explicar Manzurov.



Amb capital rus

Amb l'ajuda de capital rus (el film té com a productors Vladimir Pozdnyakov i Boris Yadlovskyi), el rodatge de Pedralta va tenir lloc ara fa gairebé un any, fonamentalment a Sant Feliu de Guíxols i la Costa Brava, però també en altres indrets de l'interior de Girona.

Al seu darrere hi ha dos guions. El primer escrit en rus, que servia de base al director (Manzurov entén el català, però no el parla). El segon, traduït al català, és el que ha permès a tot el repartiment aprendre's els diàlegs. «Que el director parli en rus i nosaltres en català és inèdit i no ho havia viscut mai», explicava l'actriu Núria Florensa, que es posa a la pell de l'Elizabeth.

Entre els extres, precisament, hi havia molta gent de Sant Feliu. Una d'elles és la Roser Descaire, que fa temps que fa teatre amateur. Explicava que Pedralta li ha permès fer el salt a la gran pantalla, i que el rodatge l'ha «omplert», però tampoc amagava que havia trobat a faltar «el caliu del públic» que donen els escenaris.