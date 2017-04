Rebaixen en 1,2 milions les obres d´urbanització del Mont d´Aro

El ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro d'avui al vespre votarà la proposta de classificació de les empreses que han concursat a la licitació de les obres d'urbanització de Mont d'Aro. La primera classificada és l'empresa Rubau Tarrés, que ha obtingut 100 punts sobre els 100 possibles. La seva proposta econòmica per a l'execució dels treballs és d'1.540.201,68 euros, 1.185.819 euros menys que el pressupost de licitació de l'Ajuntament, que era de 2.726.020,68 euros (tot sense IVA). El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé, ha explicat que l'aprovació de la proposta també comportarà requerir a Rubau Tarrés perquè en el termini de deu dies hàbils aporti tot un seguit de documentació. Si l'empresa compleix aquest darrer tràmit, la junta de govern local li adjudicarà el contracte, de manera que abans de l'estiu ja pugui dur a terme els actes preparatoris de les grans obres, que arrencaran un cop hagi passat l'estiu.

El projecte d'urbanització de Mont d'Aro afecta més de 200 finques i preveu la renovació de tots els serveis i la creació del clavegueram (actualment no n'hi ha i és el motiu que l'Ajuntament tingui les llicències de noves construccions congelades, ha concretat el regidor). Així doncs, a més de la construcció de la xarxa de clavegueram, s'inclou la recollida de les aigües plujanes, el soterrament i renovació dels serveis de telefonia i enllumenat, a més de l'asfaltatge de les calçades i voreres, que en alguns punts es troben bastant deteriorades. Els criteris d'adjudicació del contracte establien la següent puntuació: 80 punts per l'oferta econòmica a la baixa; 10 punts per l'ampliació del termini de la garantia de l'obra; i 10 punts més per la reducció en el termini d'execució.



Un any i un mes d'obres

De les 36 ofertes rebudes, dues van quedar excloses, i la de Rubau Tarrés és la que ha obtingut la millor puntuació, aconseguint tots els punts de cada apartat. La segona oferta millor valorada ha estat la de Rogasa, amb un 99,31.

La mesa de contractació ha valorat amb 80 punts l'oferta econòmica, que no representa cap baixa temerària sinó hauria quedat exclosa; també ha obtingut els deu punts de l'ampliació del termini de garantia fins a sis anys (les bases marcaven un mínim de cinc); i deu amb la reducció del termini d'execució de les obres en 150 dies naturals (el previst a les bases de la licitació era d'un any i mig, de manera que l'oferta de l'empresa guanyadora del concurs és executar-les en un any i un mes).