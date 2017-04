Una veïna de Palamós rebutja la retirada d´una placa franquista

L'Ajuntament de Palamós ha iniciat el procés per retirar de la via pública els elements que contenen simbologia franquista que encara queda en algunes façanes del municipi en compliment de la Llei de Memòria Històrica.

L'alcalde, Lluís Puig (ERC), ha explicat que són sis o set elements els que s'han de retirar o tapar, a més de l'escut franquista de la caserna de la Guàrdia Civil, motiu pel qual l'Ajuntament ha iniciat les converses amb els propietaris dels immobles per eliminar aquesta simbologia.

No obstant això, una veu s'ha alçat en contra de la retirada de la placa que es troba al carrer Hospital i que recorda una promoció de 50 habitatges que es van fer el 1954, les conegudes com les Cases Barates, explica Carmen Nicolás, defensora del seu manteniment i que ja ha recollit algunes firmes entre veïns del barri de les Cases Noves amb aquest objectiu.

La placa és la que utilitzava el règim franquista en les promocions d'habitatges que executava. Així, a la del carrer Hospital de Palamós hi posa: «Delegación nacional de sindicatos. Grupo San Juan. 50 viviendas. Año 1954». A més, compta amb el símbol de la Falange –el jou i les fletxes– i el dels sindicats del règim –espiga de blat, un martell i una palma–.

La veïna de les Cases Noves és conscient que rebrà crítiques pel seu posicionament, però rebutja que defensi mantenir la placa per raons polítiques –no s'oposa a la retirada de la resta de símbols franquistes–.

Carmen Nicolás afirma que és una qüestió sentimental ja que, explica, tant per ella com per a molts veïns del barri la placa representa una etapa de les seves vides, en el seu cas, la seva infantesa ja que va néixer en un d'aquests habitatges.

L'alcalde ha manifestat que la retirada d'aquesta simbologia franquista està establerta per la normativa, de manera que l'Ajuntament palamosí l'executa. Una retirada que durant anys ha reclamat el regidor Dani Reixach, abans com a representant d'ERC i ara de Junts x Palamós i Sant Joan.