La nova biblioteca de l´Estartit estarà acabada l´any que ve

La nova biblioteca de l'Estartit, Mar de Llibres, es començarà a fer realitat aquest setembre amb l'inici de les obres per habilitar-la, actuació que ha de finalitzar-se durant el primer trimestre de 2018. L'equipament tindrà una zona de recepció, un espai infantil, un espai per a estudis i una sala de conferències, un espai per al personal de la biblioteca, així com un arxiu per a la col·lecció dels Beatles, cedida per Josep Maria Francino. L'equipament estarà dotat amb la certificació de nivell d'eficiència energètica A, espais oberts i molt ben il·luminats.



El nom de la biblioteca, Mar de Llibres, és un dels primers fruits del procés de participació ciutadana engegat per l'EMD de l'Estartit. L'any passat, la Biblioteca de l'Estartit va acollir 7.935 usuaris.