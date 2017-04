Concentració a Vall-llobrega per reclamar a Ensenyament desencallar la nova escola

L'Escola Vall-llobrega i l'Ajuntament han dit prou. El centre fa dotze anys que funciona en barracons i tant les famílies com la direcció del CEIP i el consistori critiquen que Ensenyament no hagi substituït encara els mòduls prefabricats per un edifici d'obra. La situació encara s'agreuja més perquè, com recorden, la Generalitat va arribar a licitar i adjudicar el projecte de construcció ara fa set anys. Però la crisi econòmica i les retallades van aturar-ho tot. La conseqüència, com critiquen tant el CEIP com l'Ajuntament, és que l'escola té "moltes mancances estructurals" i que als mòduls hi fa fred. A més, els barracons s'han "envellit" i tenen rovell, goteres i zones on fa pudor. Per això, famílies, direcció del CEIP i Ajuntament tallaran aquest divendres la C-31 amb una marxa lenta del poble per reclamar a la Generalitat que doni resposta a la seva "reclamació insistent".

L'Escola Vall-llobrega va obrir el curs 2005-2006. Inicialment, tenia dos mòduls prefabricats, que amb el temps han anat sumant-ne de nous. El resultat, segons critiquen des del CEIP i l'Ajuntament, és que el centre porta ja dotze anys en barracons i això ha provocat "moltes mancances estructurals".

"En primer lloc, l'escola no es va dissenyar com a tal, sinó que s'hi van anar afegint mòduls a mesura que les necessitats creixien", critiquen des de l'AMPA. En total, ara n'hi ha cinc. Això provoca, segons expliquen, que el disseny dels espais sigui "deficient" (no n'hi ha de polivalents, la sala de mestres és de la mida d'un despatx i es comparteix amb administració, no hi ha zona coberta entre mòduls, etc.).

A això s'hi afegeix, com ressalten des del CEIP, que els barracons són vells i generen "problemes de rovell, goteres i pudors". A més, des del centre critiquen que no aïllen bé, i això provoca que a l'hivern s'hi passi fred; i a l'estiu, que hi faci molta calor.

De fet, l'Ajuntament fa poc ha encarregat un informe per estudiar l'aïllament dels mòduls. Entre d'altres, el document conclou que les mancances dels barracons encareixen fins a 4.000 euros la factura d'electricitat al llarg de l'any.



"Reclamació insistent"

Escola i Ajuntament lamenten que la Generalitat hagi desatès la seva demanda perquè el CEIP de Vall-llobrega disposi d'un edifici de nova construcció. I la cosa encara s'agreuja més, diuen, si es té en compte que l'any 2010 el Govern va licitar –i adjudicar- el projecte per fer el nou centre. Però la crisi econòmica i les retallades van fer-ho aturar. Des d'aleshores, critiquen, no s'ha mogut res.

"El Departament d'Ensenyament no ha donat resposta a la reclamació insistent de l'Ajuntament i les famílies, argumentant manca de recursos i diferents criteris de priorització", indiquen en un comunicat les famílies i el consistori. Uns criteris que, segons diuen, són "canviants al llarg dels anys".

Ara, segons l'Ajuntament, l'argument del Departament per no tirar endavant l'escola és el factor demogràfic. El consistori i les famílies, però, en discrepen. Asseguren que Vall-llobrega "no ha parat de créixer en els darrers quinze anys", que al poble hi ha "demanda d'habitatge" i que, per això, es vol tirar endavant un pla urbanístic per aixecar 177 noves vivendes en els propers anys.

Per tot plegat, famílies, direcció de l'escola i Ajuntament han decidit dir prou i plantar-se per reclamar a Ensenyament que desencalli la construcció del nou CEIP. Per això, ja han començat una campanya a les xarxes socials –amb l'etiqueta #SOSEscolaVallllobrega- i aquest divendres a la tarda. tallaran l'autovia C-31 fent una marxa lenta de vehicles.