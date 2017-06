L´Audiència rebutja que Mas Pere es pugui considerar recepcionada

L'Audiència Provincial de Girona ha rebutjat el recurs d'apel·lació de l'Associació Masperense de Propietaris dels Polígons I, II i IV de la Urbanització Mas Pere contra la interlocutòria de data 24 d'octubre de l'any passat que ordenava el sobreseïment de les actuacions en referència a la denúncia penal presentada per aquesta associació contra l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, i diversos tècnics municipals. Aquesta és la tercera de les denúncies penals presentades per aquesta associació, i totes tres han quedat arxivades, han recordat fonts municipals.

La interlocutòria de l'Audiència Provincial confirma el sobreseïment de la causa contra diversos representants polítics i tècnics de l'Ajuntament per delictes de malversació de fons públics, prevaricació i falsedat documental en les actuacions portades a terme en relació amb Mas Pere. Per tant, aquesta interlocutòria confirma el que ja havia dictat el jutjat d'instrucció número 1 de Sant Feliu de Guíxols, tal i com sol·licitava el Ministeri Fiscal, que és l'arxivament de la causa en no trobar indicis de delicte, han informat les fonts.

L'Audiència Provincial manté d'aquesta manera que no hi ha indicis de delicte en les actuacions de l'Ajuntament i dels seus representants polítics i tècnics, i exposa que l'argumentació presentada per l'Associació de Mas Pere gira al voltant «d'una dada que la instrucció no ha acreditat en absolut: que la urbanització Mas Pere de Calonge ha estat recepcionada –encara que tàcitament- per l'Ajuntament». Aquest argument reforça el camí iniciat per l'Ajuntament de Calonge, precisen les fots municipals, en el sentit que els tràmits urbanístics impulsats per aquesta institució sempre han considerat aquesta urbanització com a no recepcionada.

La interlocutòria també exposa que «cap dels delictes denunciats se sostenen» i argumenta que el fet que s'hagi constituït una Entitat Urbanística de Conservació no suposa que una urbanització estigui recepcionada, que el fet que l'Ajuntament s'hagi fet càrrec de determinats serveis o «signés un conveni amb els denunciants l'any 1998 tampoc implica la recepció tàcita de la urbanització», i afegeix que el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 14 d'octubre de 2014, «no declara en cap cas que l'obra hagués estat recepcionada, ja que només analitza la validesa el conveni entre les parts».

L'Audiència Provincial aclareix també que «resulta inviable parlar que existeixi un delicte de falsedat en el fet que l'Ajuntament de Calonge certifiqui que l'obra no es troba recepcionada, i tampoc un delicte de frau en subvenció pública» i afegeix que «no es pot sostenir que la postura del municipi –tenir per no recepcionada l'obra– sigui contrària a Dret, i menys encara que sigui maliciosa».

Pel que fa al delicte de prevaricació, la interlocutòria exposa que les diverses actuacions municipals que han estat objecte de denúncia han rebut en cada cas una explicació acceptable per part de l'alcalde de Calonge que exclou el delicte de prevaricació.

L'Ajuntament considera que des d'aquest moment pot donar-se per tancada la problemàtica judicial de la via penal, amb la interlocutòria de l'Audiència Provincial, i per altra amb el fet que la justícia tampoc va observar cap indici de delicte en l'actuació dels liquidadors de l'EUC Mas Pere. D'aquesta manera, l'Ajuntament pot reprendre les actuacions encaminades a la reurbanització de Mas Pere, han detallat les fonts.

Finalment, les fonts de l'Ajuntament han expresat la total disposició dels dirigents municipals a col·laborar amb els veïns de Mas Pere: «Aquesta ha estat sempre la voluntat de la corporació calongina, que entén que cal seguir treballant en la direcció de reurbanitzar Mas Pere».