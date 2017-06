El regidor d´Unió considera «frustrant» la seva situació a l´Ajuntament de Palafrugell

Tres mesos després de la ruptura del govern de Palafrugell liderat pel socialista Juli Fernández, la divisió del grup municipal de Convergència i Unió segueix pendent de resoldre's, de manera que els quatre representants convergents –del PDeCAT– formen part del govern del republicà Josep Piferrer, mentre que el democristià Lluís Pujol està a l'oposició. En el ple d'aquest dimarts, Fernández, ara líder de l'oposició, va demanar una solució davant del fet que els quatre convergents s'identifiquen ara com a PDeCAT, malgrat que formen part del grup municipal de CiU, alhora que un dels cinc membres és a l'oposició i els altres al govern. Pujol va manifestar al ple que viu una situació «frustrant» perquè ha quedat de banda dels seus companys de grup municipal, al govern, i, per exemple, no té assignada cap comissió informativa o, en el ple, no pot intervenir en els punts perquè no és el portaveu –si bé se li ha atorgat la paraula quan l'ha demanat–. En canvi, sí que és el portaveu suplent del grup, de manera que en absència del titular, Albert Gómez, podria donar-se la situació que Pujol prengués la paraula i defensés el posicionament –dividit– del grup municipal de CiU.

La solució immediata que es va plantejar inicialment no ha estat tal i, de fet, ha estat més fàcil que els regidors d'ERC i els convergents acordessin una moció de censura, que no pas que els convergents i Pujol es posessin d'acord amb com posar fi a la seva relació política, unida per unes sigles però trencada a la pràctica. Lluís Pujol manté que el grup municipal s'ha de dissoldre i crear dos grups municipals: ell a Unió i els altres quatre convergents al PDeCAT. No obstant això, Gómez va reiterar en el ple d'aquest dimarts que «nosaltres, en cap cas, dissoldrem el grup municipal», de manera que la seva opció és forçar la sortida de Pujol, a qui sempre s'ha mostrat disposat a facilitar que pugui tenir un grup municipal propi.