El PDeCAT forçarà un ple per tractar una consulta sobre les vaquetes

El grup municipal del PDeCAT a Torroella de Montgrí, a l'oposició a l'Ajuntament, vol que el ple debati una moció per abordar el tema de les vaquilles, de manera que està disposat a forçar un ple extraordinari perquè es tracti l'organització d'una consulta popular sobre la celebració de l'activitat. Per tirar endavant amb la convocatòria del ple, el PDeCAT necessita el suport d'una quarta part dels regidors del ple, de manera que ha de buscar el suport a la seva iniciativa en un altre grup, que en principi serà el COET, una formació que ha defensat les consultes populars per a diferents temes, entre ells les vaquetes.

El portaveu del PDeCAT, Jordi Cordon, ha manifestat que la iniciativa del ple extraordinari respon a la manca de voluntat de l'alcalde, Josep Maria Rufí, de portar al ple la moció que havien presentat els convergents perquè es votés la sol·licitud de la Penya San Marcos per a la celebració de les vaquetes aquest agost i per a l'organització d'una consulta popular. Rufí ja havia manifestat que no es votaria de nou cap permís per les vaquilles ni cap moció al respecte perquè és un tema que ja havia estat debatut, argument que ha reafirmat amb un informe de Secretaria.

Precisament, Jordi Cordon va denunciar ahir al Departament de Governació aquest veto a la moció que havia presentat perquè considera que viola l'article 106 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que reconeix el dret dels grups municipals a presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació i que s'han d'incloure a l'ordre del dia «les propostes presentades abans de la convocatòria del ple». El portaveu del PDeCAT afegia en la queixa que en la comissió informativa d'ahir havia reiterat la petició perquè la moció anés el ple, la qual va ser rebutajada tant per l'alcalde com pel secretari, precisava.

Cordon aprofita també per exposar a Governació que l'equip de govern (ERC, UPM i LEST) es nega a respondre, en qualsevol sentit, la petició de la Penya de San Marcos per a la celebració de les vaquetes, tractant-se d'un requisit indispensable perquè la Generalitat les autoritzi o no. El portaveu del PDeCAT apel·la al govern que si no vol fer la votació en un espai obert com és el ple de l'Ajuntament, que la dugui a terme en la discreció d'una junta de govern local.