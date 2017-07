A presó tres integrants d'un grup criminal que va perpetrar 33 robatoris silenciosos en tres mesos al Baix Empordà

El Jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols ha enviat a presó tres integrants d'un grup criminal que han provocat fins a tres onades de robatoris silenciosos a la comarca del Baix Empordà. Els tres lladres haurien perpetrat fins a 33 robatoris als municipis de Calonge, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro entre l'abril i el juny d'aquest any. El 'modus operandi' dels detinguts és molt específic, solen entrar a les cases de nit, sense fer soroll i aprofitant que els ocupants estan dormint. A més, acostumen a forçar l'accés fent petits forats a marcs de portes i finestres amb un trepant i introduint un filferro per aconseguir entrar. Dels 33 robatoris, 19 els han comès seguint aquest sistema. Un dels detinguts és Fatjon Lugja àlies Mario de Rocco, a qui l'Audiència de Girona ja va condemnar el juny del 2016 a 7 anys de presó per liderar una altra banda que va assaltar 25 cases. Els Mossos d'Esquadra els van detenir divendres i aquest dimarts han passat a disposició judicial.