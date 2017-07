El restaurant Mas Pi de Verges lamenta que se´ls «culpabilitzi» de la fuita de gas

La propietària del restaurant Mas Pi de Verges va lamentar ahir que se'ls estigui «culpabilitzant» de la fuita de gas propà que es va produir dimarts en un dipòsit soterrat i que va obligar a desallotjar 26 persones i a tallar tres carreteres: la C-31, la C-252 i la GI-634. «Aquest dipòsit el tenim llogat a una empresa i són ells els que fan els diferents manteniments. De moment, ja hem demanat un informe per saber què va passar», va remarcar ahir la propietària de l'establiment, Maria Eugènia Darnaculleta.

Segons van informar els Bombers, la fuita es va produir quan els operaris d'aquesta empresa d'instal·lacions de gas feien la prova de contrast al dipòsit. «Es tracta d'un procés de revisió obligatori. Mentre manipulaven el dipòsit, alguna cosa va fallar i, a més, no va funcionar la vàlvula de seguretat i va començar a sortir el gas», va explicar el dimarts el sotscap de torn dels Bombers, Josep Mateu.

«Nosaltres volem deixar clar que no va ser culpa nostra i que després del pànic que es va viure al poble l'únic que volem és que una cosa així no torni a passar mai més enlloc», va dir Darnaculleta, qui va demanar que es revisi el procés que s'empra per fer aquest tipus de manteniments.

Durant les tasques per reparar la fuita va resultar ferit un jove de 36 anys, amb cremades a les mans. Fins al lloc hi van acudir sis dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.