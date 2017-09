Guíxols des del Carrer critica que el govern hagi renovat les gandules

El grup municipal de Guíxols des del Carrer, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ha criticat l'actitud de l'equip de govern respecte de la moció que van votar i aprovar en el ple de dijous passat perquè expedientin una de les concessionàries de gandules de la platja de Sant Pol.

El grup no entén el vot del govern favorable a la moció, que denunciava la manera sistemàtica com s'està incomplint el contracte i demana l'obertura d'un expedient sancionador, quan fa poc que se li ha renovat el contracte fins a l'any 2020. Tampoc entén la formació que en el ple l'alcalde Carles Motas hagués manifestat que l'Ajuntament havia plantejat la retirada de la concessió, quan ja havia estat renovada per tres anys més.

També es queixa de «poca honestedat política» del govern perquè durant la intervenció del regidor de Guíxols des del Carrer, Jordi Lloveras, demanant la no renovació de la concessió a Ensesa Comunitat de Béns, ni l'alcalde ni el regidor delegat de l'àrea van aclarir que la renovació ja s'havia produït.