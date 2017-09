Mouran l´aparcament de Castell per reduir l´impacte sobre el paratge

Una reforma per no posar en risc Castell

Una reforma per no posar en risc Castell ACN

El paratge natural de Castell de Palamós forma part del PEIN Castell-Cap Roig, que inclou una de les platges més ben conservades de la Costa Brava, és un reclam turístic molt important, especialment durant l'estiu. La pressió del turisme, però, ha «posat en risc» la conservació d'aquest entorn natural, segons paraules de l'alcalde Lluís Puig, que ahir va detallar un projecte de revalorització de la zona amb el suport de diferents departaments de la Generalitat.

Amb una inversió de 743.000 euros, el projecte inclou el trasllat de l'actual aparcament de pagament a la plana de Castell, que mantindrà les 660 places però s'ubicarà a uns terrenys annexos, situats a uns 350 metres de la zona actual. Per integrar-lo millor en el seu entorn i reduir-ne l'impacte visual, es farà una franja amb arbres a la zona sud. També es millorarà l'espai d'entrada a la platja i es farà un camí en paral·lel a la riera per facilitar el pas de vianants fins a la platja. Es preveu que les obres estiguin enllestides la tardor del 2018. De forma paral·lela, s'impulsarà un segon projecte per millorar el camí de ronda actual.

La imatge d'un aparcament ple de vehicles a la plana de Castell, just abans d'arribar a aquesta platja de Palamós, no és la millor carta de presentació d'un paratge natural de gran interès paisatgístic i ambiental.

La zona és molt freqüentada pels turistes, atès que és una de les platges més ben conservades de la Costa Brava, fins al punt que cada estiu l'aparcament de pagament que s'habilita rep uns 50.000 vehicles. Una pressió que, tant l'Ajuntament com la Generalitat coincideixen en dir que «posa en risc» la conservació de l'entorn.

Ahir, les dues administracions van desgranar un projecte que busca restaurar l'entorn natural, integrar-lo en el paisatge i reordenar l'ús públic que se'n fa. Tindrà un cost de 743.000 euros, la meitat del qual s'assumirà amb el Pla de foment territorial de turisme de la Generalitat (finançat amb la taxa turística) i l'altra meitat, amb els beneficis que aporta l'explotació de l'aparcament de pagament que cada any s'habilita en aquest espai natural. En total es preveuen cinc actuacions en aquest projecte, que hauria d'estar enllestit la tardor del 2018 i que ha dissenyat l'equip del paisatgista Martí Franch.

D'una banda, es restaurarà la zona d'aparcament permanent que hi ha al marge del de pagament. Aquest primer espai, que és el que queda més a prop de l'entrada a la platja, tindrà un aforament reduït de vehicles fora de la temporada alta i serà només per a vehicles especials (emergències, serveis o persones amb mobilitat reduïda) durant la primavera, estiu i tardor. S'hi plantarà vegetació autòctona i arbres per restaurar una zona molt alterada en els últims anys.

La segona actuació i una de les més importants és el trasllat a uns 350 metres de l'actual aparcament de pagament amb capacitat per a 660 vehicles, una xifra similar a l'actual. L'alcalde va explicar que no han volgut ampliar-lo per no posar més pressió a l'espai i ha afegit que, quan estigui ple, els usuaris hauran d'accedir a la platja a peu o en bicicleta.

La nova àrea fa 2,3 hectàrees –de les quals 1,7 seran aparcament– i és la que queda al fons i a tocar de la carretera d'accés a Castell. Actualment està envoltat de camps i una filera de bosc a la part nord, i es complementarà amb una altra franja d'arbres a la part sud per integrar-lo millor en el paisatge i evitar l'impacte que té actualment. S'ha dissenyat de forma modular, de manera que s'aniran utilitzant espais a mesura que augmentin els visitants. L'espai que no s'usi, s'aprofitarà per a usos agrícoles. L'aparcament s'obrirà els caps de setmana, ponts i festius entre el període de Setmana Santa i el 15 de juny i s'habilitarà cada dia des del 15 de juny fins al 15 de setembre.

També es col·locarà una caseta de serveis, amb lavabos i un punt d'informació i s'instal·laran hidrants per al reg i per tenir aigua en cas d'incendi, que actualment no n'hi ha.

Els terrenys són propietat de la Generalitat, que els ha cedit per a un període de 20 anys. La resta d'actuacions inclouen una millora de l'ecosistema dunar a la zona d'accés a la platja, la restauració de la riera –s'eliminarà la canya americana i es farà un camí per a vianants des de l'aparcament dissuasiu fins a la zona d'acollida de la platja– i la millora de senyalització.

Puig va assenyalar que són unes actuacions «el màxim de respectuoses possibles» per oferir al visitant una experiència «còmode i agradable».

I va afirmar que van en la mateixa direcció marcada per «la gent que el 1994 i en anys anteriors van lluitar per la protecció d'aquest entorn» amb l'objectiu de preservar-lo per a les generacions futures.



Arreglar el camí de ronda

Palamós també preveu tirar endavant la reforma del camí de ronda per millorar la connexió entre aquesta paratge natural i el nucli urbà. Farà uns 4 quilòmetres i resseguirà el traçat actual que passarà a ser continu i no caldrà fer alguns trams de carretera. A més a més, s'inclouran 16 miradors i algunes passeres per millorar l'accessibilitat. El cost és d'1,18 milions d'euros, la meitat dels quals es pagaran amb fons europeus Feder i la resta, amb fons de l'Ajuntament. Aquest 2017 es licitarà la redacció del projecte definitiu per executar-lo entre el 2018 i 2020.