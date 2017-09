El Magic Park apaga els llums

El parc d´atraccions Magic Park de Platja d´Aro va tancar definitivament ahir les portes. Jenny Xufré, responable de la instal·lació juntament amb la seva germana Teia, preveia a la tarda que l´apagada de llums seria entre la una i les dues de la matinada d´avui, seguint l´horari de les darreres setmanes. No obstant això, l´obertura es va produir abans, va concretar Jenny Xufré, perquè encara quedaven moltes fitxes per gastar de les que van repartir diumenge gratuïtament, en què van celebrar una jornada de portes obertes que va arribar a col·lapsar el recinte.

Xufré calculava que amb motiu de la jornada de portes obertes havien arribat a repartir gratuïtament més de 15.000 fitxes, moltes de les quals no es van utilitzar diumenge, de manera que ahir, qui encara en tingués, podia seguir utilitzant-les.

Des de l´anunci del tancament, a finals de juliol, que el Magic Park, icona de Platja d´Aro i de la Costa Brava els darrers 43 anys, el negoci ha notat un increment d´afluència de públic, si bé la rematada final va ser diumenge, la traca abans d´abaixar la persiana. Avui, les portes de l´emblemàtic parc d´atraccions s´obriran per als treballadors, perquè ho deixin tot preparat per desmuntar els diferents elements, cosa que es produirà a principi d´octubre. Entremig, tant les responsables com els treballadors tindran descans, comentava Jenny Xufré: «Tots ens mereixem una mica de vacances, tant físicament com emocionalment».

La propietat ha posat en venda les diferents màquines d´entreteniment i oci. Xufré va concretar que han rebut molt d´interès per les màquines de tipus A (les de videojocs) i per altres jocs com els futbolins i billars. Molt satifesta es va mostrar també d´haver realitzat l´exposició sobre els 43 anys d´història del Magic Park: «Va ser una idea una mica boja, pensava que seria embolicar-me, però ara n´estic molt contenta». I ahir el parc va iniciar-se com a record.