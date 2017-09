El municipi de la Pera s´agermana amb la localitat italiana d´Abbateggio

L'Ajuntament de la Pera i el d'Abbateggio, municipi italià de la província de Pescara, s'han agermanat en el marc d'un projecte europeu que pretén promoure la participació de les petites comunitats en les polítiques europees. El programa, que duu per títol Petits contra la crisi, (SMAC, pel nom en anglès, SMall Against Crisis), s'emmarca dins el projecte europeu «Europa per als ciutadans», que afavoreix les connexions establertes, en àmbit local, entre ajuntaments agermanats per fomentar l'intercanvi i la cooperació.

Una delegació del municipi italià, encapçalada pel seu alcalde i formada per una dotzena de persones en representació de diferents entitats i associacions de la població, es va desplaçar diumenge passat fins a la Pera per formalitzar l'agermanament i participar en diferents actes i conferències de presentació de cada població i de les activitats que organitzen.

Abbateggio és un municipi de poc més de 400 habitants amb característiques similars a la Pera. De caire eminentment agrícoles, les dues localitats disposen d'un important patrimoni monumental i cultural i organitzen fires i mostres per dinamitzar-se econòmicament i promoure's turísticament. Un dels moments més destacats dels actes que es van portar a terme, i als quals hi varen assistir més d'un centenar de veïns del municipi baixempordanès, va ser la lectura del jurament d'agermanament europeu i la seva posterior firma per part de l'alcaldessa de la Pera, Lluïsa Teixidor Pagès, i de l'alcalde de Abbateggio, Antonio Di Marco.

Com a conseqüència de l'agermanament, s'ha preparat un calendari d'activitats que inclou la celebració de diversos seminaris, xerrades i tallers, així com diversos intercanvis culturals entre les dues poblacions.