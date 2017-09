Cinc municipis impulsen un projecte per fomentar l'ocupació del sòl industrial

Els municipis de la Bisbal d'Empordà, Forallac, Corçà, Ullastret i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han iniciat el projecte conjunt Espais Industrials (ei!) Empordà per fomentar l'ocupació dels espais industrials disponibles a la zona de l'Empordanet. S'han inventariat més d'una cinquantena d'antigues naus de fabricació de ceràmica i 35 hectàrees de sòl industrial repartides en els vuit polígons inclosos dins d'aquests cinc municipis. Tot el sòl i sis de les naus singulars, localitzades majoritàriament dins la zona urbana de la Bisbal, els posen a disposició d'empresaris que vulguin instal·lar-hi els seus negocis.

Per les característiques de les naus i dels polígons, s'adrecen principalment a professionals liberals i als sectors de la decoració, la creativitat, la logística i la distribució, que busquin la qualitat de vida que garanteix aquesta zona de l'Empordà, marcada per la creativitat i la tradició, i la innovació i la tecnologia, situada entre la Costa Brava i Girona, en un entorn inigualable, amb tots els serveis, i enclavament estratègic en àmbit nacional, estatal i europeu. Ei! Empordà ofereix també als interessats un servei d'acompanyament i suport a l'empresa i a l'emprenedoria, i personal qualificat per treballar a través d'un servei de borsa de treball.

El projecte va ser presentat ahir en un acte al viver d'empreses Nexes, a Forallac, en què van participar els alcaldes dels municipis que el desenvolupen. Lluís Sais, batlle de la Bisbal, va destacar que el treball en comú entre aquestes poblacions ha permès aconseguir que tiri endavant aquest projecte: «La promoció conjunta ens fa més visibles i competitius ja que es pot donar a conèixer l'oferta complementària». I va destacar que «s'ha aconseguit per exemple que una empresa de telecomunicacions hagi pogut assumir de manera privada la inversió per tal de garantir la cobertura d'Internet d'alta velocitat a tots els polígons».

L'alcalde de Forallac, Josep Sala, va explicar que l'aposta d'aquest municipi pel suport a les empreses i l'emprenedoria ve de lluny i va citar l'existència del viver d'empreses Nexes, que «ha esdevingut un punt de referència i un gran actiu, permetent el naixement i la consolidació d'empreses». Salava posar com a exemple l'empresa Tegust que, nascuda a Nexes, s'ha traslladat recentment a dues naus de la zona on està posant en marxa la seva producció.

L'alcaldessa de Corçà, Carme Güell, va ressaltar que «l'existència del sòl industrial a Corçà ha permès que empreses ja existents, en el moment que han necessitat créixer i ampliar la seves instal·lacions, s'hagin mantingut en el territori, permetent la seva consolidació, i conservant els llocs de treball».

El projecte, inclòs en els Projectes Singulars 2016 de la Diputació de Girona, ha permès elaborar el primer cens d'antigues naus on s'havia fet ceràmica, algunes de les quals encara conserven l'activitat o bé s'han convertit en establiments relacionats, com ara decoració, antiquaris, etc., i que conserven elements singulars heretats d'aquella indústria artesanal (xemeneia, forn, etc.) i elements arquitectònics d'interès, i s'ha confeccionat una fitxa detallada de les característiques de cadascuna.

A l'hora d'oferir-les a nous ocupants, s'han prioritzat aquelles que es troben en zones més accessibles i que conserven el caràcter de l'anterior activitat econòmica que s'hi desenvolupava.