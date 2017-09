L´Ajuntament de Calonge ofereix 55 cursos de formació i lleure per a adults

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha presentat la seva oferta formativa per a adults, que té com a novetat l'agrupació en un document dels cursos formatius i d'oci que ofereixen les àrees de Promoció Econòmica i Cultura, Joventut i Ensenyament. L'objectiu és oferir a la ciutadania un sol document i també una pàgina web que agrupa tots els cursos, de manera que permetrà un accés més fàcil i àgil.

En total són 55 cursos els que ofereix l'Ajuntament i que s'agrupen en cursos d'ocupació, emprenedoria, empresa, gimnàstica, arts plàstiques i escèniques, ball i danses, idiomes, oficina de català, música i escola d'adults. Entre els cursos que s'ofereixen es busquen dos objectius: per una banda oferir cursos per millorar la formació de persones que busquen feina i d'emprenedors i, per l'altra, plantejar un ventall de cursos d'oci i lleure. Entre els cursos d'ocupació i emprenedoria hi ha, entre d'altres, cursos d'introducció a la bioconstrucció, de plaques solars, de Google Adwords, Xarxes Socials o finançament de per autònoms i petites empreses. Dels cursos de lleure destaquen com a novetat el teatre per infants i per adults, un curs per controlar l'estrès o un curs de creativitat fotogràfica.

El regidor de Promoció Econòmica, Arturo Prades, ha explicat que «per aquest curs hem ampliat l'oferta formativa d'ocupació i emprenedoria, passant dels 15 cursos que oferíem l'any passat als 25 que oferim ara», i afegeix que «el nostre objectiu és donar a la població eines per poder millorar els seus coneixements i formació».