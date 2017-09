La cinquena edició del FestiSurf Costa Brava serà a Castell d´Aro

El festival musical d'estiu FestiSurf Costa Brava arriba a la seva cinquena edició aquest dissabte a la Sala Polivalent de Castell d'Aro –el canvi d'emplaçament de la platja de Riuet a un lloc interior respone a les males previsions meteorològiques de la jornada, ha informat l'Ajuntament– amb un cartell de quatre concerts gratuïts i consecutius de formacions capdavanteres d'àmbit nacional i internacional de surf-rock, un estil musical de caràcter bàsicament instrumental, nascut a Califòrnia a la dècada dels 60. Hi actuen els barcelonins Los Thiki Phantoms (21 hores), els londinencs The Fuzillis (22 hores) i MFC Chiken (23 hores); i els californians The Phantom Surfers. Com a complement es pot gaudir des de l'obertura de portes, a les vuit del vespre, i fins a la cloenda (les dues de la matinada) d'estands de roba, música i marxandatge, servei de bar i food trucks.

La proposta, organitzada per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro forma part d'Estereofònics 2017, el Festival de festivals que aplega tots els festivals i espectacles musicals que es desenvolupen a l'estiu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró. Enguany ha programat 80 concerts en quatre mesos i mig (del 27 de maig al 14 d'octubre) amb múltiples gèneres, del jazz a la clàssica, tot passant per les havaneres o el rock'n'roll. La proposta es va iniciar amb una tarda inaugural amb actuacions de petit format als carrers de Platja d'Aro i ha continuat amb Xalaro: Mostra d'Espectacles i Turisme Familiar, el concert de cobla, les Nits de Jazz, el cicle de sardanes i havaneres, el Festival Internacional de Música de s'Agaró, Festival de Guitarra de Girona-Costa Brava, Festa Major de Platja d'Aro i Festa Major de Castell d'Aro.