La biblioteca de Begur aposta per potenciar el sentit del gust

La biblioteca municipal Salvador Raurich de Begur, dins de la nova iniciativa conjunta de les biblioteques del Baix Empordà, aposta per potenciar el sentit del gust. Per això, amb el títol de «biblioteques amb gust», ha organitzat una sèrie d'activitats relacionades amb aquest sentit, a més d'exposar, com a complement, una selecció de llibres relacionats amb la temàtica. «L'objectiu de la iniciativa no és altre que ser un servei viu, estar més a prop de la gent», ha recordat la responsable de la biblioteca, Rosa Vilà.

La primera iniciativa tindrà lloc el dijous 5 d'octubre, a les 17 hores, amb Cuina amb llibres, a càrrec de l'actriu i narradora Olga Cercós. Aquesta activitat està adreçada al públic infantil. Al dia següent, a les 20 hores, es presentarà el llibre Els embotits pas a pas, a càrrec de l'editorial Sidillà i la participació de la begurenca Teresa Caner.