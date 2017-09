Governació ha de recordar a Rufí la regulació dels plens extraordinaris

El grup municipal del PDeCAT a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, a l'oposició, va calcular que avui al migdia es compleix el termini de deu dies que la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix per a la convocatòria d'un ple extraordinari sol·licitat per l'oposició –en aquest cas, dels grups del PDeCAT i de COET–, un cop l'alcalde Josep Maria Rufí (ERC-Junts) va rebutjar convocar-lo dins del termini de 15 dies hàbils que li atorga la legislació.

El ple que demanen els dos grups de l'oposició és per acordar la celebració d'un referèndum a la localitat sobre les vaquetes, un assumpte que Rufí es nega a portar al ple perquè sosté que ja ha estat debatut.

Un posicionament en què ha trobat la col·laboració del secretari amb un informe que sostenia que és un tema ja debatut en sessió plenària (al ple de 5 de maig de l'any passat, quan es va declarar la vila lliure de correbous) on tots els regidors ja es van poder pronunciar i que va comportar l'exclusió de Torroella de l'annex de la llei 34/2010 de celebració de festes tradicionals amb bous.

A més, el s'exposava que hi havia jurisprudència que justifica que l'alcalde no convoqui un ple sol·licitat per l'oposició quan es tracta de tornar a debatre, reobrir o reconsiderar assumptes ja debatuts pel ple d'un procediment ja tramitat i tancat.

En tot cas, en tenir coneixement de la negativa de Rufí a convocar aquest ple, el portaveu del PDeCAT Jordi Cordon va adreçar-se als Serveis Territorials de Governació a Girona per la decisió de l'alcalde torroellenc.

Aquest dilluns, el delegat de Governació Raül Morales va adreçar una carta a Rufí per demanar-li tota la informació sobre aquest assumpte i li va recordar l'article 98.a de la Llei de règim local, on estableix que si el batlle no convoca el ple extraordinari demanat per l'oposició en el termini de 15 dies, la sessió quedarà convocada «automàticament per al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat (en el que pot convocar el batlle), a les dotze hores, la qual cosa s'ha de notificar pel secretari de la corporació a tots els membres d'aquesta el dia següent de finalitzar aquell termin de 15 dies». Una comunicació, però, que el secretari no ha fet, de manera que difícilment es complirà la voluntat del PDeCAT i de COET de debatre una consulta sobre les vaquetes.