Els xefs Fina Puigdevall i Raül Balam reivindiquen la cuina com un art

Fina Puigdevall i Raül Balam van reivindicar ahir la cuina com un art en què la natura i l'entorn influeixen en els plats. «La cuina és art quan la fas amb ganes i il·lusió», «és art quan transmets coses als comensals, quan els fas sentir a través dels teus plats i el context en què es troben», van assegurar respectivament. Van coincidir en què el seu és avui un ofici reconegut i que, a diferència de fa 15 o 20 anys, quan els estudiants anaven a l'Escola d'Hostaleria per dedicar-se majoritàriament a sala, la demanda per fer cuina s'ha disparat. «Els estatgers fa uns anys feien cuina pensant bàsicament que arribarien a ser Ferran Adrià, ara en canvi arriben a la meva cuina molt ben preparats, amb molt interès per aprendre i amb una gran consciència de la importància que tenen la natura i l'entorn en la gastronomia», va assegurar Balam.

Ambdós xefs, amb dues estrelles Michelin cadascun, van protagonitzar ahir el tercer acte de la sèrie Diàlegs Gastronòmics que organitza la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona. Amb el títol «Les arts a taula. Conversa entre Fina Puigdevall i Raül Balam», va reunir a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres i Facultat de Turisme de la UdG aquests dos professionals de la gastronomia, en una conversa sobre la bellesa culinària i l'art en l'alta cuina, que va conduir el periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós, qui va recordar que la cuina va esdevenir art amb les creacions d'El Bulli i pel fet que Ferran Adrià fos el primer cuiner (i únic, per ara) a participar, l'any 2007, a la Documenta de Kassel, la mostra d'art contemporani més important del món.

Balam, xef i director del restaurant Moments, dins de l'hotel 5 estrelles gran luxe Mandarin Oriental (Barcelona) crea una oferta d'alta gastronomia inspirada en el 7è Art, en pel·lícules com Titanic, Esmorzar amb Diamants, El Silenci dels Anyells, Forrest Gump, Pulp Fiction o Buscant a Nemo, entre d'altres. Puigdevall, xef i propietària del restaurant Les Cols (Olot), és també responsable dels menús del restaurant Òleum del MNAC, que basa en quadres del romànic i el modernisme que alberga aquest museu.