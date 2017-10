Torroella rebaixa la taxa d´escombraries

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí congelarà, un any més, els impostos i taxes municipals, que passaven ahir pel Ple, i continuarà reduint l'endeutament, ha informat l'Ajuntament. Els números amb què es va tancar l'exercici de 2016 certifiquen una tendència molt positiva que es va concretar en la generació d'un romanent de tresoreria de 611.000 euros

La previsió és que l'endeutament se situï a finals de 2017 en un 63,59%, pràcticament dos punts per sota de la previsió inicial, i lluny del 75% límit que fixa la llei per poder tenir més autonomia de finançament. Aquesta dades es reforcen amb el fet que l'ajuntament està pagant a uns 15 dies de mitjana les factures del proveïdors, una ràtio que també es troba molt per sota del 60 dies de termini que fixa la llei, han afegit les fonts.

La proposta d'ordenances fiscals per al 2018 que es va votar ahir presenta, com a novetat més remarcable, una nova reducció en la taxa d'escombraries (un 3% les domèstiques i un 2% en les industrials) d'acord amb el full de ruta iniciat el 2015, que fixava una rebaixa del 12% en les domèstiques i del 8% al llarg d'aquest mandat. Les reduccions s'afegeixen a les que ja es van aprovar l'any passat, que també van seguir el mateix percentatge. L'alcalde, Josep Maria Rufí, argumenta que aquesta reducció és possible gràcies a la bona evolució del servei, que ha experimentat un increment molt notable de la recollida selectiva i una reducció del volum de rebuig que es porta a l'abocador.

Per altra banda, el ple també va aprovar l'amortització anticipada de 141.000 euros d'un crèdit, amb estalvis generats el 2016. Aquesta operació permetrà generar un gran estalvi en concepte d'interessos. En aquest sentit, cal remarcar que aquest any l'Ajuntament s'ha estalviat 24.000 euros en interessos gràcies a la política de reducció de l'endeutament. Part del romanent de tresoreria de 2016, en concret 296.000 euros, es destinarà a inversions relacionades amb la sostenibilitat, les més destacades: caldera de biomassa per al poliesportiu i l'escola Portitxol, de l'Estartit (50.000 euros); millores en estalvi energètic, principalment en enllumenat públic (60.000 euros); expropiació del rec del Molí (100.000 euros) i nou sistema de calefacció del CEIP Guillem de Montgrí (22.000).