Jutgen un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per violar una menor durant les festes de Palafrugell

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell (Baix Empordà) del 2015. La fiscalia sosté que la víctima no va "consentir lliurement" les relacions sexuals. Per això, l'acusa ara d'un delicte d'abús sexual, tot i que inicialment demanava 10 anys de presó per agressió sexual amb penetració. "Un no és un no", ha afirmat la fiscal, que sosté que la noia li va dir que parés però ell no li va fer cas. Els fets van tenir lloc la nit del 20 de juliol dins el cotxe del processat. L'acusat assegura que les relacions sexuals van ser consentides, que feia dies que "tontejaven" a través del Whatsapp i que s'havien "liat" prèviament. La seva defensa demana l'absolució.