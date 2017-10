Palafrugell veu com el municipi s´ha consolidat com a capital de l´havanera

La Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha celebrat, entre 2016 i 2017 un aniversari molt especial, els seus 50 anys. Ho ha fet desenvolupant diverses activitats, les quals s'han emmarcat dins una cinquantena d'accions que han servit per commemorar els 50 anys d'un esdeveniment que ja s'ha convertit en una referència dins l'àmbit musical i cultural català.

Per aquest motiu, es van aglutinar tot un seguit d'accions que incorporaven àmbits tant diversos com el cultural i popular, el documental, el musical, l'editorial, el turístic i el gastronòmic, entre d'altres. Totes aquestes propostes han provocat que l'entorn de les havaneres s'hagi escampat com una taca d'oli arreu del territori català i ho ha fet durant més d'un any, iniciant-se el mes d'abril de 2016 i finalitzant aquest mes d'octubre de 2017.

Segons el regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez «totes aquestes accions han servit per dinamitzar el gènere, per prestigiar-lo fent arribar les havaneres a nous públics, per aprofundir i estendre el seu coneixement, i per reforçar la Cantada de Calella com a cantada de referència del país».

Un dels aspectes més destacats durant aquest ha estat vinculat a l'àmbit musical, ja que a part de les tradicionals cantades, s'ha traslladat el gènere als principals auditoris de Catalunya. Això ha servit per popularitzar les havaneres arreu del territori del país i obrir-se a espais com l'Auditori de Girona, el Palau de la Música de Barcelona, l'Ateneu de Tàrrega i l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Les actuacions musicals dels tradicionals grups d'havaneres va apropar el gènere a prop de 3.000 espectadors.

També han estat fonamentals les accions realitzades en l'àmbit turístic i gastronòmic, on cal destacar la creació de la «Tapa Havanera», del xef gironí Joan Roca, i de la qual 12 establiments en van servir més de 3.000 unitats.

Cal destacar també la reedició del facsímil de Calella de Palafrugell i les havaneres, el llibre editat l'any 1966 a partir del qual es va produir el renaixement de l'havanera com a gènere musical i que, de manera inesperada, va donar origen a la Cantada de Calella de Palafrugell.