El grup de CiU de Palafrugell acorda la sortida del regidor d'Unió

La sortida dels quatre regidors del PDeCAT de l'equip de govern liderat pel socialista Juli Fernández, a Palafrugell, el passat mes de març, no només va tenir una trama principal que va acabar amb la moció de censura i els antics convergents de nou a l'executiu l0cal, ara amb el república Josep Piferrer, sinó que va comptar amb una història secundària: la divisió del grup municipal de Convergència i Unió ja que el regidor democristià Lluís Pujol es va mantenir al costat de Fernández, de manera que ara es troba a l'oposició, a diferència dels seus altres quatre companys de candidatura que van entrar al consistori palafrugellenc.

Aquesta situació va deixar Pujol apartat de qualsevol responsabilitat municipal i sense pes a l'Ajuntament ja que no intervenia en no ser el portaveu del grup municipal –posteriorment, ja van arribar a un acord perquè pugués manifestar-se al ple–. Vuit mesos després de la ruptura del grup municipal de CiU, sembla que el regidor democristià pot veure la llum al final del túnel de l'ostracisme ja que Pujol té voluntat de reprendre l'assumpte.

La solució acordada a l'estiu entre Pujol i el portaveu de CiU, Albert Gómez, en tot cas, seria la que volien els quatre regidors del PDeCAT, és a dir, que el democristià surti del grup municipal. D'aquesta manera, els regidors exconvergents mantindrien les sigles de CiU en el grup municipal. Per la seva banda, Pujol podria formar un grup municipal propi, una resolució a la qual Albert Gómez sempre ha mostrat el seu suport. La proposta que havia posat Pujol sobre la taula anteriorment era que el grup municipal de CiU es dissolgués i crear dos grups municipals: ell a Unió i els quatre exconvergents al PDeCAT.

Gómez sempre ha rebutjat aquesta opció i va puntualitzar ahir que «ens mantindrem com a CiU» i que, un cop Pujol hagi sortit oficialment del grup municipal i tingui el seu propi, llavors valoraran si en canvien el nom.

Albert Gómez ha exposat que aquesta acord amb Lluís Pujol el van parlar durant l'estiu, però que no l'han tractat més –Gómez precisa que, ara mateix, aquest és un tema «secundari»–. En tot cas, està disposat a tirar-lo endavanat si així ho desitja el seu antic company de files. En aquest sentit, Lluís Pujol estaria disposat a moure'l de nou i posar fi a aquesta situació en què no té totes les possibilitats de desenvolupar la seva tasca com a regidor a l'oposició de l'Ajuntament de Palafrugell.