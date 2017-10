El govern de Calonge apujarà un 2,78% la taxa d´escombraries

L'equip de govern de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni portarà al ple d'avui una proposta d'ordenances fiscals que té com a línia general contenir la pressió tributària al municipi. En aquest sentit, els impostos quedaran congelats per l'any 2018, i només s'aplica un increment del 2,78% sobre la taxa d'escombraries per poder garantir la qualitat del servei i ajustar els ingressos als costos. Així, tant l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana com el de finques rústiques, així com l'impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l'Impost sobre l'Increment del Valor de Terrenys Urbans o l'Impost d'Activitats Econòmiques es mantenen congelats per l'any vinent, han informat fonts municipals.

L'única excepció és l'increment en el rebut de la recollida d'escombraries d'un 2,78%, el que significa un increment anual de quatre euros per habitatge, de manera que el rebut passarà de 144 euros a 148, ha informat l'Ajuntament.