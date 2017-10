L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat de violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell (Baix Empordà) del 20 de juliol del 2015. El processat s'enfrontava a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual. La sentència exposa que la versió de la víctima –que va declarar a porta tancada al judici- té "diferències i contradiccions importants" i, per tant, el tribunal no pot donar "credibilitat suficient" a la seva declaració. "Van mantenir relacions sexuals completes, sense que s'hagi acreditat que la menor no consentís", conclou la sentència. La sala resol que l'únic que ha quedat provat és que acusat i denunciant es van trobar a les festes i ell la va convidar a acompanyar-lo fins al seu cotxe, aparcat a la zona de l'institut. Un cop allà, van mantenir relacions. El tribunal ressalta que la noia ha fet un relat "del tot imprecís" sobre "com l'hauria obligat a mantenir la relació".