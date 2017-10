Mor una dona de 77 anys atropellada per un camió a Sant Feliu

Una dona de 77 anys va morir ahir a la localitat baixempordanesa de Sant Feliu de Guíxols en ser atropellada per un camió. Els fets van succeir al voltant de les sis de la tarda a la rotonda que comunica amb el carrer del Rufo i l'avinguda Canàries.

Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar immediatament tres dotacions de la Policia Local de la localitat, quatre dotacions de Bombers, efectius dels Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Aquests darrers van estar assistint la víctima durant aproximadament una hora, però a causa del seu estat, no va poder arribar ni tan sols fins a l'hospital més pròxim a la ubicació de l'accident. Un cop es va poder certificar la seva mort, els serveis funeraris es van personificar al lloc per tal de fer-se càrrec del cos de la dona.

La Policia Local va ser l'encarregada de portar l'atestat per tal de determinar quines causes concretes havien provocat l'accident i com s'havia dut a terme.

Per tal que els cossos de seguretat poguessin treballar sense problemes, des de les sis de la tarda es va tallar la circulació en ambdós sentits de la carretera.

A causa de la gravetat del succés, al cap de dues hores encara no s'havia pogut restaurar per complet la circulació i els cotxes havien de prendre rutes alternatives que no impliquessin passar per la zona afectada.