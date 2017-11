L'Ajuntament de Torroella es personarà com a acusació en el cas de la nena de 10 mesos morta

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) es personarà com a acusació en el procés judicial per investigar la mort de la nena de 10 mesos al municipi aquest dissabte presumptament a mans d'un home de 26 anys que vivia amb la seva mare. Des del consistori també han volgut expressar la seva "consternació" pels fets i mostrar el seu condol a la família i amics de la víctima. En un comunicat, asseguren que, a l'espera que la investigació aclareixi les causes del succés, "volem reiterar el ferm compromís municipal per la prevenció, la detecció i l'abordatge integral de la violència masclista i l'abús de menors". En aquest sentit, recorden que des de fa temps promouen "la cooperació i el treball coordinat dels diferents professionals" per combatre-ho. "No podem tolerar aquests actes i com a comunitat hem de fer tot el possible per que n passi ni aquí ni enlloc", insisteixen.

Des del consistori han condemnat els fets i, a l'espera que s'aclareixi la investigació, avancen que es personaran com a acusació en el procés.

Els fets es van destapar dissabte quan la mare del nadó va portar-la al CAP en veure que no respirava. Tot plegat va passar cap a quarts de vuit del vespre. Segons fonts properes a la investigació, l'acusat i la mare de la víctima estaven junts a dins del domicili amb la víctima i la seva germana, d'uns dos anys. La mare va anar a la cuina i l'acusat s'hauria quedat sol amb les dues menors.

Al cap d'una estona la mare va anar a la seva habitació i va veure la petita bocaterrossa i sense respirar. Aleshores van cridar a un pastor de l'església evangèlica a la què pertanyen perquè els ajudés. Al comprovar que la nena no es movia la van portar al centre mèdic del municipi però el sospitós no les va acompanyar.

Allà els metges van intentar reanimar-la, però no ho van aconseguir. Un cop van certificar que la nena estava morta, els metges van adonar-se d'unes lesions en òrgans genitals, compatibles amb una violació. En concret i segons fonts properes a la investigació, la nena tenia un esquinçament vaginal i de l'anus. Tot plegat, però, ho haurà de corroborar l'autòpsia que està previst que se li practiqui aquest dilluns.

El centre va alertar la policia, que va acabar detenint l'home de 26 anys. Se l'investiga per un delicte d'assassinat i un altre d'agressió sexual. La previsió és que passi a disposició judicial a la Bisbal d'Empordà dimarts.