Càritas de Palamós celebra una desfilada de roba de segona mà

El rober Càritas Interparroquial de Palamós i Sant Joan organitza aquest diumenge a les sis de la tarda la primera desfilada de moda amb roba de segona mà. L'acte es durà a terme al teatre La Gorga i es farà en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós i amb la participació de l'Espai d'arts escèniques i dansa La Fàbrica. El teatre auditori La Gorga acollirà aquest esdeveniment, que pretén donar a conèixer la botiga rober de Càritas de Palamós i Sant Joan, que ofereix peces de roba de segona mà en bones condicions a preus solidaris.

L'acte arrencarà amb la desfilada de moda amb models voluntaris i voluntàries de Càritas que vestiran amb la roba de segona mà que es ven a la botiga rober. A més de la desfilada, alumnes de l'escola de dansa La Fàbrica del municipi participaran tot oferint un parell de coreografies que acabaran d'amenitzar la festa.

L'objectiu de l'activitat és conscienciar la ciutadania perquè col·labori i sigui partícip del consum responsable i de la reducció de residus, donant una segona oportunitat a peces de roba utilitzades que es troben en perfecte estat. A més, a la sortida del teatre hi haurà una guardiola perquè tothom qui ho vulgui pugui fer el seu donatiu, a mode de taquilla inversa, i així recollir fons per poder invertir en els diferents projectes socials que du a terme Càritas a Palamós i Sant Joan durant tot l'any.

Des de fa molts anys el rober de Càritas de Palamós i Sant Joan ofereix roba de segona mà que es troba en bon estat a preus simbòlics. Càritas ha estipulat un donatiu per cada peça, invertint els diners recollits en projectes socials. El rober és un servei enfocat principalment a les persones que tenen dificultats econòmiques però també pot ser utilitzat per aquelles que busquen peces de roba ben conservades o decoració per a la llar a preus solidaris.