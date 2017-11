Un ferit amb cremades i un altre amb politraumatismes en una explosió a Corçà

Una persona ha resultat ferida amb cremades de segon grau a la cara i al cos i una altre ha sofert diversos traumatismes en l'explosió d'una masia que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda a Corçà (Baix Empordà). Els Bombers han rebut l'avís del fet a les 16.45 h, d'un testimoni que havia trobat una finestra a la carretera C-252. La deflagració s'ha produït en una masia que estava en obres, situada al quilòmetre 5,3 d'aquesta via. Segons els Bombers, que hi han enviat cinc dotacions, tot apunta que l'explosió ha tingut lloc mentre es purgava la caldera. Els Bombers han fet els mesuraments i no hi havia gas.

El cos d'emergències també indica que l'estructura de la casa no ha quedat afectada, perquè és de pedra, però que la planta baixa ha resultat bastant malmesa, amb portes i finestres que han sortit volant per la deflagració i l'esfondrament del fals sostre.

Pel que fa als ferits, segons els Bombers probablement operaris, el que ha sofert cremades de segon grau a cara i cos ha estat evacuat amb ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Trueta. El ferit amb politraumatismes ha anat també al Trueta però amb l'helicòpter del SEM.