Es crearà una comissió per modificar la normativa de circulació palafrugellenca

L'Ajuntament de Palafrugell constituirà avui una comissió redactora per afrontar una modificació de l'Ordenança de circulació i seguretat vial, ha manifestat el regidor delegat d'aquesta àrea Xavier Jonama (ERC). Aquesta comissió estarà integrada per l'alcalde com a president, dos representants del grup d'ERC, dos de CiU, dos del PSC, un de l'Entesa i el regidor no adscrit. També hi són presents amb veu però sense vot el cap i el sergent de la Policia Local i un assessor jurídic de l'Ajuntament.

Jonama ha concretat que la modificació afectarà dos àmbits: per un costat, s'actualitzarà el text de l'ordenança vigent per adaptar-lo als canvis normatius que hi ha hagut els darrers anys; i per l'altre, es farà un annex al text regulador perquè hi siguin presents els carrers que compten amb càmeres de control d'accés dels vehicles, com el Valls, Caritat i Misericòrdia, ja que de moment estan ordenats per decret.