La fira de Sant Andreu de Torroella incorpora una mostra d'animals de granja

Torroella de Montgrí ja ho té tot a punt per compartir i gaudir intensament d'una nova edició de la Fira de Sant Andreu, que se celebra aquest darrer cap de setmana de novembre com és tradició. La festa arriba a la seva 624a edició amb un atapeït programa que manté l'estructura habitual d'un model plenament consolidat, que la converteix en el gran aparador del dinamisme comercial i cívic del municipi.

Com a novetats, cal destacar que enguany la fira ha reforçat el vessant ramader amb una petita mostra d'animals de granja, que s'emplaçarà al costat de la zona dels cavalls. A més, també es podrà veure una mostra maquinària agrícola d'època i vehicles clàssics, i una mostra d'oficis artesans.

El gran cap de setmana torroellenc arrencarà demà a les deu del matí amb l'obertura de la mostra comercial, distribuïda entre el cos central de l'Espai Ter i una carpa complementària de 1.000 metres quadrats, on hi participaran uns 60 expositors.

Aquest és l'epicentre de la fira, al voltant del qual s'articulen tot un seguit d'espais i àmbits expositius. A l'exterior de l'Espai Ter s'hi distribuiran unes 220 parades entre el passeig de Catalunya, que acollirà el Mercat de Sant Andreu i la Mostra de vehicles nous i d'ocasió; i el passeig Vicenç Bou, on hi haurà la fira d'artesans, l'exhibició de maquinària agrícola i una exposició de vehicles clàssics.

La fira manté els espais d'interès d'altres edicions com la zona comercial i agrícola i les exposicions industrials, però aquest any es potencia l'exposició d'animals de granja. «Es tracta d'un camí que volem recórrer en les properes edicions per tal de reforçar el vessant ramader que tradicionalment ha tingut la fira i que per canvi d'hàbits ha anat quedant més petit respecte a l'agricultura i el comerç», apunta Marc Calvet, regidor de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Calvet també destaca l'esforç que es fa per oferir una oferta lúdica de caràcter familiar, que és molt potent i un dels grans atractius de la fira. En aquest sentit, recorda que es faran dues cercaviles, espectacles i tallers infantils i la zona d'espectacles eqüestres.



Mostra d'entitats

Les places de la Vila i Pere Rigau de Torroella seran l'escenari de la Mostra d'entitats, una molt bona oportunitat per tal que el teixit associatiu local doni a conèixer les seves activitats i puguin captar nous membres. També es converteix en una plataforma per fomentar la relació entre els diferents col·lectius.

Els amants dels cavalls podran gaudir d'una àmplia varietat d'especialitats hípiques els dos dies: manejabilitat de carruatges, exhibició d'alta escola amb regnes llargues, de doma clàssica, de carrusel, volteig infantil, ponis, salts, etc. Paral·lelament, hi haurà l'espai comercial eqüestre. Juntament amb les exhibicions eqüestres, les passejades amb ponis i carros i les demostracions de forja i farratge de cavalls acabaran d'arrodonir un cap de setmana dedicat al món del cavall.

La Festa del Cavall està organitzada conjuntament per les principals hípiques i centres eqüestres de la zona del Baix Ter, amb el suport de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.



Concurs de gossos d'atura

Un dels actes més esperats és, sens dubte, el Concurs de Gossos d'Atura, que cada any aplega un públic molt nombrós provinent d'arreu de Catalunya. El de Torroella de Montgrí és un dels concursos de més reputació, ja que es tracta d'un campionat de campions. El diumenge 26 de novembre, al camp de la urbanització Mas Déu, a les 11 del matí, es reviurà un cop més una mostra d'aquest antic mestratge amb la participació de pastors que compten amb un palmarès excepcional.

Les ovelles tornen a tenir un important protagonisme enguany. Tothom qui ho vulgui podrà fer de pastor per un dia i participar en una transhumància popular: el dissabte del mas Muxach, de l'Estartit, a l'Espai Ter; i diumenge, de l'Espai Ter, fins al recinte on es fa el concurs de gossos d'atura. A més, demà a la una del migdia, a la zona eqüestre davant de l'Espai Ter, s'ha programat una exhibició d'esquilada d'ovelles.

La Fira en el Record d'enguany proposa fer un viatge en el temps i viatjar al moment en què es van començar a mecanitzar les feines del camp. Aquesta activitat aporta un retrat de l'època a través d'un recorregut guiat i teatralitzat per donar a conèixer aspectes relacionats amb la fira, a través dels seus espais i personatges principals. Un dels principals factors que marca sense cap dubte l'esdevenir de la vida a pagès és l'arribada de la mecanització.

La Fira de Sant Andreu també és l'escenari escollit per a la celebració del Campionat Provincial de Girona de Coloms de Raça, que tindrà lloc al local comercial del passeig Vicenç Bou, 48. L'exposició es podrà visitar de 9 a 20 h.

Durant el cap de setmana s'han programat moltes activitats de tota mena, amb l'objectiu que tothom, grans i petits, hi tinguin el seu espai. Entre les activitats paral·leles, cal remarcar l'exposició Els Masos, retalls de la seva història, que es podrà veure a la Capella de Sant Antoni, i està organitzada per l'Associació de Masos de Torroella de Montgrí i l'Estartit.

Aquest cap de setmana és també un bon moment per visitar els nombrosos espais expositius del municipi, tant els públics com privats. També es podrà visitar el pessebre monumental de Josep Mir a l'Espai Montgrí, del Museu de la Mediterrània, equipament que realitza una jornada de portes obertes durant la fira.

Com a novetat, enguany s'ha programat un concert de gòspel el dissabte a 2/4 de vuit del vespre al Cine Petit amb Palamós Gòspel Choir.



Actes previs a la fira

En el marc dels actes previs, avui al matí tindrà lloc un altre dels actes destacats, el Pomatec al Museu de la Mediterrània, de les nou del matí a la una del migdia. Es tracta d'una jornada técnico-econòmica de la poma que organitzen l'Ajuntament i Afrucat, una trobada sectorial de referència, que ja arriba a la 17a edició. És aquell moment de l'any en què el sector de la poma s'atura i analitza on és i com avança, i si ho fa amb bon ritme d'altres variables, com el consum, el preu, l'exportació i la resta de la producció

Els aficionats al col·leccionisme i a la filatèlia tenen una cita obligada amb la prestigiosa mostra Expofil Sant Andreu, que es pot visitar a l'aula de tallers del Museu de la Mediterrània i organitza l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella. L'activitat es va inaugurar ahir i es pot visitar tot el cap de setmana.