Més de 35 tones de biomassa van caure a l´aigua del port de Palamós pel temporal

Dues embarcacions i un camió aspirador van treballar ahir per retirar part de les més de 35 tones de biomassa forestal que el temporal d'aquests diumenge i dilluns va fer caure del moll de càrrega de Palamós a l'aigua. Aquesta situació va provocar que l'aigua del port palamosí i de la zona d'avarada quedés coberta d'una manta de talls petits de fusta. Ports de la Generalitat confia que avui puguin acabar-se les tasques de neteja o, com a molt tard, divendres –sempre que les condicions meteorològiques ho permetin–. També té previst reflotar avui al matí els quatre contenidors buits que la força del temporal va empènyer cap a l'aigua.

Fonts de Ports han explicat que la biomassa estava preparada al moll comercial per ser carregada a un vaixell per portar-la cap a Itàlia. La mercaderia estava delimitada per grans contenidors marítims buits d'uns 4.000 quilos de pes. Però la força del temporal marítim de diumenge a la nit i dilluns al matí va abortar l'operació de càrrega perquè les onades van superar el dic de recer, van tirar a l'aigua quatre contenidors i part de la mercaderia, una xifra superior a les 35 tones que es va estendre per les aigües portuàries.

Fonts de Ports de la Generalitat van recordar ahir que en deu anys que fa que s'exporta aquest material des de Palamós, mai s'havia donat aquesta situació. En tot cas, vist l'episodi d'aquesta setmana, l'organisme de la Generalitat buscarà solucions perquè no es torni repetir. També van precisar les fonts que el material és biodegradable i no contaminant i que la navegació dels vaixells no s'ha vist alterada, tampoc pels contenidors enfonsats gràcies al calat del port, que fa que no puguin tocar cap buc –el vaixell mercant que havia de carregar la biomassa, SDS Green, no va poder iniciar l'operació fins dimarts, a causa del mal temps–. La taca de fusta va afectar les aigües portuàries –el sector nàutic, pesquer i la zona d'avarada de la nàutica popular.

Dilluns a la tarda, va informar Ports, va començar la tasca de retirada de la biomassa de la zona terrestre d'avarada de la nàutica popular. Les fonts de Ports van concretar que l'estat de la mar va impedir iniciar la neteja a l'aigua, cosa que es va poder fer dimarts al matí amb una embarcació. Ahir, es va incorporar a la feina una segona embarcació i el camió aspirador.

Les fonts de l'ens portuari de la Generalitat van afegir que són les dues empreses consignatàries que gestionen la biomassa al moll comercial les que es fan càrrec de la neteja de l'aigua.

El vessament de contenidors i biomassa va ser un tema que es va tractar al ple de Palamós del dimarts, on es va decidir exigir a Ports que prengui les mesures necessàries perquè no es reprodueixi un episodi semblant.